Падёж лошадей от неизвестной болезни в Карагандинской области прокомментировали в Минсельхозе

Комитет ветеринарного контроля и надзора

создал

спец

комисси

ю

, в состав которой вошли специалисты

РГП на ПХВ "

Национальн

ый

референтн

ый

центр по ветеринарии

" КВКН

МСХ РК и специалисты

РГП на ПХВ "

Научно

-

исследовательск

ий

институт проблем биологической безопасности

"

Министерства здравоохранения РК

.

В ведомстве сообщили, что

Комиссия 2-3 февраля посетила Умиткерский сельский округ для проведения мониторинга. Специалисты отобрали пробы биологического и патологического материала от здоровых, контактных и больных лошадей в сёлах Умиткер, Торткол, Ульга, а также встретились с местными жителями.

6-7 февраля дополнительно отобрано 11 проб у лошадей в селе Улга и две пробы в селе Торткол в КХ "Ержан".