  • 9 Февраля, 21:15
  • BAIGENEWS

Падёж лошадей от неизвестной болезни в Карагандинской области прокомментировали в Минсельхозе

Сегодня, 20:53
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:53
Сегодня, 20:53
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Фото: pxhere.com

Министерство сельского хозяйства проводит исследования по факту болезни лошадей в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что Комитет ветеринарного контроля и надзора создал спецкомиссию, в состав которой вошли специалисты РГП на ПХВ "Национальный референтный центр по ветеринарии" КВКН МСХ РК и специалисты РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения РК.

Комиссия 2-3 февраля посетила Умиткерский сельский округ для проведения мониторинга. Специалисты отобрали пробы биологического и патологического материала от здоровых, контактных и больных лошадей в сёлах Умиткер, Торткол, Ульга, а также встретились с местными жителями.

6-7 февраля дополнительно отобрано 11 проб у лошадей в селе Улга и две пробы в селе Торткол в КХ "Ержан".

"Отобранные пробы доставили в карагандинский филиал Республиканской ветеринарной лаборатории и направили в Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности. О результатах исследований будет сообщено дополнительно. Совместно с научным институтом будет проводиться вакцинация лошадей и мониторинговые исследования на напряжённость иммунитета против эпизоотического лимфангита в условиях карантина", - сообщили в Минсельхозе. 

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