Падёж лошадей от неизвестной болезни в Карагандинской области прокомментировали в Минсельхозе
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Министерство сельского хозяйства проводит исследования по факту болезни лошадей в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Комиссия 2-3 февраля посетила Умиткерский сельский округ для проведения мониторинга. Специалисты отобрали пробы биологического и патологического материала от здоровых, контактных и больных лошадей в сёлах Умиткер, Торткол, Ульга, а также встретились с местными жителями.
6-7 февраля дополнительно отобрано 11 проб у лошадей в селе Улга и две пробы в селе Торткол в КХ "Ержан".
"Отобранные пробы доставили в карагандинский филиал Республиканской ветеринарной лаборатории и направили в Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности. О результатах исследований будет сообщено дополнительно. Совместно с научным институтом будет проводиться вакцинация лошадей и мониторинговые исследования на напряжённость иммунитета против эпизоотического лимфангита в условиях карантина", - сообщили в Минсельхозе.
Ранее в Сети распространили ужасающие кадры немощных лошадей с гнойными, кровоточащими язвами на ногах.
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