Озвучен прогноз на матч сборных Казахстана и Сан-Марино
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Прогноз на матч сборных Казахстана и Сан-Марино по футболу в отборочном турнире к чемпионата Европу-2024 по футболу сделал Vprognoze.by, передаёт BaigeNews.kz.
Матч Казахстан - Сан-Марино состоится 17 ноября и пройдёт на стадионе "Астана Арена", и вот какой прогноз делают иностранные СМИ.
"Ни разу в своей истории не квалифицировавшись на крупный международный турнир, сборная Казахстана в этом году максимально приблизилась к этому, но все равно остается в затруднительном положении. В настоящее время хозяева занимают третье место в группе G, отставая от второйй строчки на четыре очка. Девятый тур обещает быть жарким: тогда как казахи примут дома Сан-Марино, Словения в пятницу отправляется в Данию, — а значит, отставание от двойки сильнейших может сократиться. В октябре „желто-голубые“ уступили в Дании (1:3), а затем одержали важную викторию в Финляндии (2:1) — все решили два гола Бактиера Зайнутдинова в заключительные 13 минут игры. За Сан-Марино сборную Казахстана ждет поездка в Словению, и две виктории гарантировано позволят подопечным Магомеда Адиева добыть путевку на континентальное первенство в Германию.
В прошлом туре сборная Сан-Марино наконец-то смогла отличиться голом в текущем отборе, однако глобально это ничего не меняет в раскладах для андердога. Гости — по-прежнему слабейшая команда Европы, состоящая из футболистов-полупрофессионалов. Сборная Казахстана еще сохраняет шансы на попадание в двойку сильнейших, и разница забитых-пропущенных мячей при такой плотности в турнирной таблице очень важна. Ждем от казахов как минимум три гола. Точный счет — 3:0 в пользу Казахстана", — пишет сайт.
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