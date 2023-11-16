Озвучен прогноз на матч сборных Казахстана и Сан-Марино

Прогноз на матч сборных Казахстана и Сан-Марино по футболу в отборочном турнире к чемпионата Европу-2024 по футболу сделал Vprognoze.by, передаёт BaigeNews.kz.

Матч Казахстан - Сан-Марино состоится 17 ноября и пройдёт на стадионе "Астана Арена", и вот какой прогноз делают иностранные СМИ.