Ожидать ли в Казахстане дефицит топлива, рассказали в Минэнерго

Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве рассказал, что будет с бензином в стране, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ерлан Аккенженов заверил, что цены на топливо не планируется пересматривать.

"Бензин марки 92 мы не планируем менять, 95 – тоже не планируем менять. Вообще если говорить про бензины, то 92 – у нас регулируется государством, на данный момент предельная цена - 205 тенге за литр, 95 – у нас не регулируется государством, он регулируется рынком, поэтому игроки на рынке вправе устанавливать цены самостоятельно, но есть одно но – это себестоимость товара. По правилам установления цен, которые смотрит Агентство по защите и развитию конкуренции и, основывается на себестоимости",- сообщил он.

Себестоимость казахстанского бензин, по его словам, ясна – это те цены, по которым продают наши местные компании.

"Если же мы говорим про российский бензин, то здесь надо уже учитывать себестоимость поставок российского бензина сюда в РК. Поэтому здесь нужно смотреть на дату заключения договора и туда прибавлять соответствующие налоги и сборы, которые присутствуют нас в стране… Если говорить о себестоимости, то порядка 390-400 тенге возможно уже будет себестоимость, это приблизительно, не нужно ее брать за основу. Он не может быть дешевле, потому что у них есть своя цена реализации, плюс к ней нужно добавить соответствующие налоги и сборы и стоимость транспортировки, поэтому дешевле он, конечно, быть не может", - отметил спикер.

При этом он подчеркнул, что топлива в Казахстане достаточно.