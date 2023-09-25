Ожидать ли в Казахстане дефицит топлива, рассказали в Минэнерго
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Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве рассказал, что будет с бензином в стране, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Ерлан Аккенженов заверил, что цены на топливо не планируется пересматривать.
"Бензин марки 92 мы не планируем менять, 95 – тоже не планируем менять. Вообще если говорить про бензины, то 92 – у нас регулируется государством, на данный момент предельная цена - 205 тенге за литр, 95 – у нас не регулируется государством, он регулируется рынком, поэтому игроки на рынке вправе устанавливать цены самостоятельно, но есть одно но – это себестоимость товара. По правилам установления цен, которые смотрит Агентство по защите и развитию конкуренции и, основывается на себестоимости",- сообщил он.
Себестоимость казахстанского бензин, по его словам, ясна – это те цены, по которым продают наши местные компании.
"Если же мы говорим про российский бензин, то здесь надо уже учитывать себестоимость поставок российского бензина сюда в РК. Поэтому здесь нужно смотреть на дату заключения договора и туда прибавлять соответствующие налоги и сборы, которые присутствуют нас в стране… Если говорить о себестоимости, то порядка 390-400 тенге возможно уже будет себестоимость, это приблизительно, не нужно ее брать за основу. Он не может быть дешевле, потому что у них есть своя цена реализации, плюс к ней нужно добавить соответствующие налоги и сборы и стоимость транспортировки, поэтому дешевле он, конечно, быть не может", - отметил спикер.
При этом он подчеркнул, что топлива в Казахстане достаточно.
"Я хотел отметить, что в соответствии с нашими расчетными данными, и накопленными запасами, которые будут на конец сентября, плюс ремонтный период октябрь мы рассчитываем. Что Казахстан пройдет без каких-либо потрясений – бензин будет. Если говорить о запасах на сегодня, то у нас бензина достаточно, авиационного топлива – около двух месяцев, 92 бензина – больше чем месяц запас, ДТ – 36 дней, 95 – 24 дня, если не ошибаюсь. То есть нам может и не потребоваться российский бензин, я и говорю. Но такая возможность у нас есть", - резюмировал вице-министр.
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