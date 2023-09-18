Оздоровительный туризм становится более популярным в Казахстане
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Министерство туризма и спорта РК отмечает, что среди внутренних и иностранных туристов всё более популярным становится оздоровительный туризм, передаёт BaigeNews.kz.
По информации ведомства, в Казахстане действуют 173 санаторно-курортных организации.
"Казахстан обладает разнообразными туристско-рекреационными ресурсами для развития оздоровительного туризма. Большинство санаторно-курортных комплексов функционируют круглый год. Это даёт возможность для снижения цен вне сезона, что делает отдых и лечение ещё доступнее. Некоторые пансионаты предлагают своим посетителям и ряд других дополнительных услуг, таких, как конные прогулки, экскурсии по историческим и природным достопримечательностям, организацию различных спортивных и развлекательных мероприятий и многое другое", - отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.
Отмечается, что южные здравницы Сарыагаша славятся источниками минеральных вод. Они способствуют лечению воспалительных процессов, оказывают положительное действие на общее состояние организма человека, а также помогают восстановлению иммунитета после длительных заболеваний.
На востоке – иные здравницы. Так, Катон-Карагайские термальные радоновые источники ничем не уступают по лечебным свойствам зарубежным и помогают в лечении различных эндокринных заболеваний.
Санатории западных регионов специализируются на лечении и профилактике болезней суставов, нервной системы, гинекологических и урологических патологий, а также кожных заболеваний.
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