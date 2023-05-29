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Отца подозревают в насилии над дочерями в Алматинской области
Сестры, подвергшиеся насилию со стороны отца в Алматинской области, взяты под защиту полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"28 мая по обращениям гр.Ц., 2001 года рождения и гр.Ц., 2003 года рождения в ЕРДР УП Енбекшиказахского района зарегистрированы два уголовных дела по статье 121 части 4 УК РК - "насильственные действия сексуального характера". В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен 58-летний подозреваемый - гр.Ц., 1965 года рождения, который является родным отцом потерпевших", - говорится в сообщении.
В настоящее время с участием фигуранта уголовных правонарушений проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств, совершенных особо тяжких преступлений. Назначены соответствующие экспертные исследования.
Отмечено что потерпевшие девушки взяты под защиту полицейских на время проведения досудебного расследования.
"Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания. Ход расследования на контроле начальника департамента полиции области", - добавили в полиции.
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