Отца подозревают в насилии над дочерями в Алматинской области

Сестры, подвергшиеся насилию со стороны отца в Алматинской области, взяты под защиту полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"28 мая по обращениям гр.Ц., 2001 года рождения и гр.Ц., 2003 года рождения в ЕРДР УП Енбекшиказахского района зарегистрированы два уголовных дела по статье 121 части 4 УК РК - "насильственные действия сексуального характера". В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен 58-летний подозреваемый - гр.Ц., 1965 года рождения, который является родным отцом потерпевших", - говорится в сообщении.

В настоящее время с участием фигуранта уголовных правонарушений проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств, совершенных особо тяжких преступлений. Назначены соответствующие экспертные исследования.

Отмечено что потерпевшие девушки взяты под защиту полицейских на время проведения досудебного расследования.