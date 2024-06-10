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Отслужившие в армии казахстанцы получат квоту при поступлении в колледжи и училища

Сегодня, 09:45
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 09:45
Сегодня, 09:45
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Фото: akorda.kz

Министерство просвещения подготовило проект поправок в приказ "Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования", передаёт BaigeNews.

Разработчики предлагают утвердить размер квоты приема при поступлении в колледжи и училища от утвержденного государственного образовательного заказа для граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву – 1%.

Помимо этого, увеличится размер квоты для:

  • граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – с 1% до 10%;
  • детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы – 1% до 5%.

    Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 24 июня.

 

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