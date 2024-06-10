Отслужившие в армии казахстанцы получат квоту при поступлении в колледжи и училища

Министерство просвещения подготовило проект поправок в приказ "Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования", передаёт BaigeNews.



Разработчики предлагают утвердить размер квоты приема при поступлении в колледжи и училища от утвержденного государственного образовательного заказа для граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву – 1%.



Помимо этого, увеличится размер квоты для:

граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – с 1% до 10%;

детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы – 1% до 5%.



Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 24 июня.