  • 31 Августа, 19:58
  • BAIGENEWS

Отравившихся в Караганде детей навестила глава Минздрава

Сегодня, 19:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба Минздрава РК Сегодня, 19:54
Сегодня, 19:54
93
Фото: пресс-служба Минздрава РК

Министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе рабочей поездки в Караганду посетила Инфекционный центр областной клинической больницы, где ознакомилась с ходом оказания медпомощи пострадавшим воспитанникам Центра оказания специальных социальных услуг, передаёт BaigeNews.kz.

Из 14 госпитализированных детей в больнице остаются пятеро. Мальчишки в сознании, им проводят раннюю реабилитацию.

Ажар Гиният при посещении отделений отметила улучшение состояния здоровья маленьких пациентов. Тактика лечения детей постоянно контролируется республиканскими специалистами.

Самое читаемое

Наверх