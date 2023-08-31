Отравившихся в Караганде детей навестила глава Минздрава

Министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе рабочей поездки в Караганду посетила Инфекционный центр областной клинической больницы, где ознакомилась с ходом оказания медпомощи пострадавшим воспитанникам Центра оказания специальных социальных услуг, передаёт BaigeNews.kz.

Из 14 госпитализированных детей в больнице остаются пятеро. Мальчишки в сознании, им проводят раннюю реабилитацию.

Ажар Гиният при посещении отделений отметила улучшение состояния здоровья маленьких пациентов. Тактика лечения детей постоянно контролируется республиканскими специалистами.