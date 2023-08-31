Отравившихся в Караганде детей навестила глава Минздрава
Сегодня, 19:54
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Сегодня, 19:54Сегодня, 19:54
93Фото: пресс-служба Минздрава РК
Министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе рабочей поездки в Караганду посетила Инфекционный центр областной клинической больницы, где ознакомилась с ходом оказания медпомощи пострадавшим воспитанникам Центра оказания специальных социальных услуг, передаёт BaigeNews.kz.
Из 14 госпитализированных детей в больнице остаются пятеро. Мальчишки в сознании, им проводят раннюю реабилитацию.
Ажар Гиният при посещении отделений отметила улучшение состояния здоровья маленьких пациентов. Тактика лечения детей постоянно контролируется республиканскими специалистами.
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