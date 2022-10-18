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Отменить скидку на оплату штрафа злостным нарушителям ПДД предлагают в Казахстане
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев.
В этом году в Казахстане пресечены свыше 4,5 миллиона нарушений Правил дорожного движения. Полицейские предлагают ужесточить наказания для водителей и пешеходов, часто пренебрегающих ПДД. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил зампредседателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам. 43 процента от всех нарушений ПДД составляет превышение установленной скорости движения. Оштрафованы более 216 тысяч пешеходов. Задержаны свыше 18 тысяч водителей за управление транспортом в состоянии опьянения. Лишены права управления 20 тысяч водителей, подвергнуты административному аресту 16 тысяч человек.
"Вносится предложение: если водитель в течение года более пяти раз нарушает правила дорожного движения, то ему отказать в 50-процентной скидке на оплату суммы штрафа", - сказал спикер.
Он отметил, что аналогичную меру хотят применять и к пешеходам.
"Если пешеход первый раз переходит дорогу в неустановленном месте, он предупреждается, во втором случае на него накладывается административный штраф, а в третьем - применяют те меры, которые также не дадут ему с 50-процентной скидкой оплатить штраф", - пояснил Мураталиев.
Поправки внесены на рассмотрение депутатов парламента.
С начала года в Казахстане допущены 2 378 ДТП с участием детей, в которых 181 ребёнок погиб и 2 826 получили ранения.
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