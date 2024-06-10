Отменить единый часовой пояс в Казахстане могут в начале августа

Как сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции нашей страны, петиция была зарегистрирована в пятницу 7 июня 2024 года, передаёт BaigeNews. Теперь в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом страны, специально созданная комиссия в течение 40 рабочих дней (т.е. до начала августа) должна рассмотреть документ и дать по нему исчерпывающий ответ.