  • 10 Июня, 16:08
  • BAIGENEWS

Отменить единый часовой пояс в Казахстане могут в начале августа

Сегодня, 14:40
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Дзен Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40
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Фото: Дзен

Как сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции нашей страны, петиция была зарегистрирована в пятницу 7 июня 2024 года, передаёт BaigeNews. Теперь в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом страны, специально созданная комиссия в течение 40 рабочих дней (т.е. до начала августа) должна рассмотреть документ и дать по нему исчерпывающий ответ.

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