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Открытый общественный диалог - профилактика по недопущению январских событий
Ровно год назад наша страна погрузилась в хаос, дым и трагедию. Январь 2022 года останется в истории современного Казахстана как один из самых кровопролитных периодов, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно официальным данным, в ходе беспорядков погибли 238 человек, более 4,5 тысяч получили ранения. Все остальные граждане остались в шоковом состоянии, стрессе и переживаниях за своих близких, друзей, родственников, которые оказались в местах, где проходили беспорядки.
Говорить о материальных убытках на фоне человеческих жертв, наверное, неуместно. Тем не менее, здание акимата Алматы пострадало настолько, что даже спустя год не приведено в порядок. Сколько же было сломанных остановок, памятников, декораций, разбитых окон. На какие суммы пострадал бизнес казахстанцев, трудно даже представить.
Мирные митинги из Жанаозена перешли в Алматы. 4 января толпы граждан шли по городу с вполне адекватными требованиями улучшения жизни. Они с плакатами ходили по центральным улицам, не оказывая никакого давления или опасности окружающим.
Однако очень быстро мирный тон сменился агрессией. Внезапно на улицах Южной столицы появилось столько вооруженных людей, словно все преступники города вышли из укрытий. Назревал настоящий бунт.
Очевидцы рассказывали, что мирная толпа митингующих казахстанцев сменилась другими лицами, менее похожими на местных жителей. Что и было позже объявлено официально. Вместо протестующих к акимату пришли обозленные и профессионально подготовленные головорезы, причем подготовка их происходила не в Казахстане, а за границей. Ну а целью этих наемников было далеко не улучшение условий жизни и труда, а самый настоящий захват власти.
Радикально настроенные террористы заполонили Алматы и пытались захватить особо важные здания. Им удалось поджечь и уничтожить городской акимат, остановить работу воздушной гавани, разгромить крупные торговые центры, разворовать банки и ломбарды.
Власти не могли ждать, наблюдая, как страдают мирные граждане и их имущество. Нужна была подмога – и очень внушающая. Тогда президент Касым-Жомарт Токаев принял решение призвать на помощь Организацию договора о коллективной безопасности. И члены ОДКБ быстро среагировали и приняли решение оказать требуемую поддержку Казахстану.
Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан незамедлительно отправили в Алматы и Астану своих военных с миротворческой миссией. В их обязанности входило охранять объекты республиканского значения, пока местные силовые структуры занимались поимкой и обезвреживанием террористов и преступников.
Спустя несколько дней улицы самого пострадавшего в беспорядках города – Алматы – наконец-то стали безопасными. Местные жители начали выходить смело на улицу, идти по своим делам. Работа интернета и связи возобновилась. Наступил мир, которого так ждали все жители страны.
А ведь все начиналось с мирного протеста, люди лишь требовали то, чего они хотят и заслуживают. Одно из основных требований – снижение цен на горюче-смазочные материалы и газ. Также митингующие просили уменьшить стоимость продуктов питания, отправить в отставку правительство, снизить возраст выхода на пенсию, отменить утильсбор, повысить минимальную пенсию.
Но вот такими событиями, как показала практика, могут воспользоваться недоброжелатели. Поэтому "трагический январь" должен стать уроком как для граждан, так и для госслужащих. Всегда нужно находить общий язык.
Так или иначе, часть требований уже выполнена. Почти сразу же в Мангистауской области, откуда все и началось, началось регулирование цен на газ. Всех, кто был причастен к увеличению стоимости, привлекли к ответственности.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал четкие указания по регулированию цен на продукты питания. Было введено государственное регулирование цен на социально значимые продовольственные товары.
11 января глава государства поручил прекратить отчисления утилизационного сбора. Утильсбор передали от ТОО "Оператор РОП" в государственное владение.
Митинги вызвали уход в отставку действующего правительства и премьер-министра Аскара Мамина. Одновременно Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности.
В развитых странах между государством и жителями есть диалог – и это единственный демократичный, безопасный и рациональный способ в поиске общего знаменателя всех жителей страны. Также стоит помнить, что сегодня власть в Казахстане придерживается принципа слышащего государства.
Нам всем необходимо не забывать, что проблемы есть и будут всегда, в этом и есть смысл развития. Однако, если каждый раз они будут решаться силовыми методами, можно забыть о государственности и мирном сосуществовании. Чиновникам, простым гражданам и активистам стоит научиться политической культуре.
К сожалению, надо признать, что мир не стоит на месте и не всегда находится в стадии прогресса. Сегодняшняя международная обстановка оставляет желать лучшего. И это не может не оказывать влияние на внутреннюю обстановку: повышение цен, снижение ассортимента, сложности в поставках и экономическом развитии.
Прежде, чем в очередной раз выразить недовольство, нам нужно посмотреть на ситуацию более глобально. Поднятие цен на нефть и газ происходит не только в нашей стране, а во всем мире. Мировые лидеры, страны-члены ОПЕК периодически вынуждены встречаться и регулировать добычу и поставки нефти, что влияет на ее стоимость. А это не может не повлиять на цены продуктов питания и всего остального.
Ну, и конечно же, основание этого огромного айсберга, от которого идут все неприятности – внешнеполитические отношения отдельных стран. Уже почти год мы наблюдаем явный кризис в мировом сообществе, в частности конфликт между Россией и Украиной.
Ни для кого не секрет, что Россия является крупнейшим производителем нефти и газа на континенте. Из года в год по нефтепроводу горючее поставлялось в страны Европы. Однако сейчас эти поставки снижены или прекращены полностью, что, конечно же, влияет на стоимость продуктов питания, пшеницы, одежды и многого другого, что мы импортируем из европейских стран.
Этот военный кризис повлек за собой санкции. Страны Европы и США отказываются работать с Россией. А мы, Казахстан, как ближайший сосед, к сожалению, также вынуждены страдать от этого в виде торможения поставок товаров и ресурсов через Россию, логистики и прочего бизнеса.
Эхо российско-украинского конфликта отдается далеко за пределами этих двух стран и пока никто не может с гарантией заявить, когда это прекратится и чего ждать всем нам. Поэтому необходимо анализировать не только внутреннюю экономику и политику, но и внешнюю и ее отголоски в Казахстане, и самое главное – не впадать в панику и агрессию. Любую проблему можно решить в открытом общественном диалоге.
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