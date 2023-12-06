Открытый акиматом Усть-Каменогорска центр для особенных детей стал лучшим в республике

Итоги ежегодного конкурса среди центров и кабинетов поддержки инклюзии подвели в фонде “Камкорлык”. В номинации "Лучший центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями" стал начавший свою работу в 2022 году центр в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz.

По инициативе акимата Усть-Каменогорска центр социальной поддержки был перепрофилирован на работу с особенными детьми. Городская администрация обеспечила ремонт здания и прилегающей территории, а при помощи фонда были организованы оснащение по современным стандартам и обучение персонала.

"Я уверена, что это заслуженная победа. Наши сотрудники демонстрируют прекрасный энтузиазм в работе, постоянно совершенствуются, а главное – любят детей", - рассказала руководитель центра Сания Аубакирова.

По словам акима города Жаксылыка Омара, запрос на подобные организации ощущался давно.

"В городе около двух тысяч детей, нуждающихся в специализированной помощи. Но услуги частных фондов далеко не всем по карману. Благодаря новому центру, мы смогли дать бесплатную помощь 130 ребятам", - сказал аким.

По словам Жаксылыка Омара. Успешный опыт нового центра обязательно будет масштабироваться в ближайшие годы.