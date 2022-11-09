Открытие эпитафии Кутлуг-Кагана - важное событие в мировой науке

В Международную Тюркскую академию поступило письмо от Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова с особым поздравлением в адрес организации по случаю недавнего открытия, сделанного археологами в Монголии, в долине Номгон, передаёт BaigeNews.kz.

В письме говорится, что открытие памятника в честь Кутлуг-кагана "считается важным событием в мировой науке". Кроме того, отмечается, что столь важная новость придаст особый импульс развитию тюркологии.

"От себя лично и от имени коллектива Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова искренне поздравляю Вас с выдающимся научным открытием, сделанным специалистами-археологами Тюркской академии в Архангайском аймаке Монголии. Обнаружение письменного памятника с самым ранним в истории упоминанием этнонима "тюрк" является важным событием в мировой науке, и придает новый импульс развитию тюркологии как научной дисциплины.

Желаю Вам и Вашему коллективу дальнейших творческих успехов.

Уверен, что Институт стран Азии и Африки и Международная Тюркская академия имеют широкое поле для плодотворного сотрудничества в будущем", - говорится в поздравительном письме на имя президента Академии Дархана Кыдырали.

В этом году в результате научной экспедиции в долине Номгон, организованной Международной Тюркской академией совместно с Институтом археологии Монголии, обнаружены верхняя часть эпитафии и поминальный комплекс, относящиеся к древнетюркской эпохе.

В экспедиции участвовали научные работники академии, известные тюркологи Напил Базылхан и Нурболат Богенбаев. Ученые Тюркской академии прочитали надписи на памятнике и определили, что он посвящен Кутлуг-кагану, основателю Второго Тюркского каганата.