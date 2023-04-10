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Отказались работать в новой компании: в КМГ прокоментировали требования рабочих
Рабочие из Жанаозена собрались в Астане с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза", передаёт BaigeNews.kz.
У здания министерства энергетики собралось порядка 60-70 человек, приехавших из западного региона со своими требованиями.
"Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "ОзенМунайГаз", дочерней компании КМГ. 1 апреля им предложили трудоустройство в другую компанию с сохранением заработных плат в среднем составляющих 700 тысяч тенге. Однако граждане отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера", - сообщили в пресс-службе КМГ.
По ранее направленным жалобам фондом "Самрук-Казына" проведена проверка конкурсных процедур на предмет соблюдения законности, в результате которой нарушения выявлены не были.
"Необходимо отметить, что большинство из прибывших в столицу уже участвовали в пикетах у здания "КазМунайГаза" в прошлом году, но тогда они требовали в обход процедур вернуть объёмы другой мангистауской компании – "Кезби". К настоящему времени требования забастовщиков изменились, и теперь ими поставлен ультиматум по их трудоустройству в штат АО "Озенмунайгаз". Однако это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди. Правила приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест", - пояснили в КМГ.
Таким образом, требования прибывших в столицу не подлежат выполнению ввиду нарушения принятых правовых процедур.
В КМГ сформирована специальная контактная группа для переговоров с прибывшими в столицу.
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