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Отечественным компаниям станет проще получить допуск к международным грузоперевозкам

Сегодня, 12:50
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gov.kz Сегодня, 12:50
Сегодня, 12:50
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Фото: gov.kz

Новый приказ по вопросам международных перевозок направлен на устранение искусственного дефицита иностранных разрешений и исключение недобросовестных транспортных компаний с рынка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Сообщается, что приказом министра транспорта внесены изменения в Правила допуска к международным автоперевозкам.

Новшества направлены на упрощение требований к отечественным перевозчикам по получению допуска к международным автоперевозкам грузов и иным процедурам.

Помимо этого были внесены поправки, предусматривающие нормы, направленные на развитие отечественного рынка международных автомобильных грузоперевозок, защиту отечественного рынка и добросовестных отечественных перевозчиков.

Приказ также позволит исключить искусственный дефицит иностранных разрешений и устранить условия для существования теневого рынка международных перевозок грузов.

В частности, исключены требования по предоставлению:

  • декларации по оплате за эмиссии в окружающую среду;
  • сведений об отсутствии (наличии) задолженности перед органами госдоходов;
  • электронной копии Свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями;
  • электронной копии нотариально заверенного подтверждения экологического класса безопасности.

Кроме того, больше не нужно прикладывать копии трудовых договоров с водителями, свидетельство и сертификат о поверке тахографа. Нет больше нормы по обязательному нотариальному заверению договора аренды АТС и требования о необходимости предоставления электронных счетов-фактур. Помимо этого сокращён срок получения допуска с применением иностранных разрешений с двух лет до шести месяцев, а также внесено требование по учёту АТС по VIN-коду.

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