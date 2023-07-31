Отдыхавшему на Алаколе мужчине оторвало ногу водным мотоциклом

Фото: inbusiness.kz

На озере Алаколь произошел несчастный случай, в результате которого отдыхающему оторвало ногу, передаёт Baigenews.kz.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. В комментариях указывается, что человека сбил водный мотоцикл.

"Разбирательством по указанному факту занимаются сотрудники Алакольской районной полиции. Досудебное расследование проводится по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта", – сообщили в ДП области Жетысу.

По данным ведомства, уголовное дело взято на особый контроль руководством районной полиции.

Известно также, что мужчина тонул. Его пытались спасти. В это время он получил травму от винта водного мотоцикла.

"Пациент 1984 года рождения поступил в Алакольскую центральную районную больницу с диагнозом "Травматическая ампутация бедра. Открытый многооскольчатый перелом левой бедренной кости, коленного сустава. Травматический шок 3 - 4 степени. Геморрагический шок тяжелой степени". Проведено в экстренном порядке оперативное лечение - ампутация нижней конечности бедра слева. Состояние больного остается крайне тяжелым, больной находится на ИВЛ-аппарате", - рассказали в управлении здравоохранения Жетысу.