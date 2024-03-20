Отдельное наказание за кражу невест предложили ввести в Казахстане

На пленарном заседании Мажилиса депутат Мурат Абенов предложил ввнести отдельную норму в Уголовный кодекс за кражу невест, передаёт BaigeNews.kz.

"Может быть, в 25 статью УК мы введем дополнительную норму, как похищение невесты? Это часто освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях нет состава уголовного преступления. Похищают, поднимается шум, потом его отпускают. Получается, никакой ответственности нет. Даже если его отпустили, мы должны этот факт регистрировать", - сказал Мурат Абенов, обращаясь к министру МВД Ержану Саденову.

Министр согласился с предложением и отметил, что предложение будет рассмотрено.

"Да, я вас поддерживаю. Здесь сидят коллеги юристы, они могут сказать свое мнение. Если будет такой факт, как похищение невесты, мы согласны рассматривать это под призмой уголовного кодекса. Если необходимо будет ввести новые нормы, мы вместе на заседаниях обсудим этот момент", - сказал министр.