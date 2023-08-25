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Отчим подозревается в изнасиловании 6-летней падчерицы в Шымкенте

Сегодня, 15:24
АВТОР
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BaigeNews.kz/Арман Мухтаров Сегодня, 15:24
Сегодня, 15:24
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Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухтаров

Полиция задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании шестилетней падчерицы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

К правоохранителям обратилась мама пострадавшей девочки. По её словам, изнасилование произошло 21 августа. Полиция начала расследование по статье 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней" и приступила к розыску подозреваемого.

Он в это время скрывался в квартире своего знакомого.

При обыске жилья полицейские нашли пакет с предположительно марихуаной весом около четырех килограммов. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 296 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".

"Назначены ряд экспертиз. Подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование", – рассказали полицейские Шымкента.

Известно также, что мужчина имеет судимость за мошенничество.

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