"Отбасы банк" не будет ограничивать размер займа по программе "Бақытты отбасы"

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"Отбасы банк" не будет ограничивать сумма займа по программе "Бақытты отбасы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в банке, список участников проекта уже сформирован. Ключевыми критериями для отбора стали дата и категория постановки в очередь в местном акимате. В ближайшие дни все участники программы смогут узнать свой статус в личном кабинете на портале otbasybank.kz.

Для кредитования казахстанских семей по льготным условиям из республиканского бюджета в 2022 году выделен 51 миллиард тенге. На эти средства будут прокредитованы порядка 5 000 семей.

Согласно Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года, в программу внесён ряд изменений. Теперь в "Бақытты отбасы" наряду с многодетными семьями и семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями, могут участвовать казахстанцы, состоящие в очереди на жильё по категориям "дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей" и "лица с инвалидностью I и II группы". Представители новых категорий могут подать заявки на участие в программе при объявлении очередного конкурса.

В программе так же исключили ограничения по доходу. Ранее на каждого члена семьи за последние шесть месяцев он не должен был превышать 3,1 кратной величины прожиточного минимума или 115 905 тенге. Если, например, зарплата главы многодетной семьи превышала установленную норму на 200 тенге, то чета не могла претендовать на доступный заём.

Программа "Бақытты отбасы" также не будет ограничивать участников по максимальной сумме займа. Ранее, в зависимости от региона, она составляла от 10 до 15 миллионов тенге. Теперь сумма кредита будет зависеть от стоимости квартиры и формироваться от цены за один квадратный метр жилья.

Согласно новой Концепции, приняты следующие ценовые параметры за один квадратный метр жилья в чистовой отделке:

не более 290 000 тенге в Астане, Алматы и их пригородных зонах;

не более 240 000 тенге в Атырауской и Мангистауской областях;

не более 220 000 тенге в Шымкенте, в Костанайской, Туркестанской, Карагандинской и Улытауской областях;

не более 200 000 тенге в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Абайской областях;

не более 180 000 тенге в Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Жамбылской и Жетысуской областях.

Социальное жильё будет соответствовать 3-4 классу комфортности, при этом максимальная площадь квартиры не будет превышать 80 квадратных метров. Недвижимость должна приобретаться в том регионе, где заёмщик стоит в очереди на жильё.

В банке также отметили, что теперь по программе "Бақытты отбасы" можно будет приобрести только социальное кредитное жильё, построенное по линии местных акиматов. Выбрать его можно на портале otbasybank.kz (соответствующие объекты на платформе появятся в ближайшее время). Для выбора жилья и для ожидания сдачи такого жилья в регионе (если на момент подачи заявки не было готового жилья на портале) участнику программы будет дано время до конца февраля 2023 года. До этого момента заявка участника будет сохранена.

Ставка по займу по программе останется прежней – два процента годовых, минимальный первоначальный взнос – 10 процентов. Максимальный срок кредитования – до 20

лет. Чтобы получить заём, участникам программы нужно будет подтвердить свою платежеспособность.

За три года реализации программы "Бақытты отбасы" новоселье справили более 14 700 казахстанских семей.