Отару овец загрыз неизвестный хищник в СКО

Почти 50 овец погибли в одном из животноводческих комплексов в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал МТРК.

Несколько дней назад ранним утром туши животных обнаружил пастух. На место происшествия вызвали полицейских. При осмотре было установлено, что на целой отаре имеются следы укусов и царапин.

У поголовья повреждена гортань. Одна туша была частично съедена. Материальный ущерб предварительно составил почти 1 млн тенге. Участие собак полицейские исключили, предположили, что на овец напала рысь.

В 500 метрах от загона они обнаружили на снегу следы, схожие с отпечатками лап этого дикого животного. Но, в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира с такими выводами не торопятся.

В дикой среде на севере Казахстана для хищников достаточно пищи в лесах, и они не станут нападать на домашних животных. Это нехарактерно для рыси, это больше похоже на нападение собак, подчеркнули специалисты.