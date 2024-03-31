От защиты к истреблению: Кто и зачем предлагает радикально решить проблему бродячих животных

В новом выпуске программы "Даю слово" спикеры обсудят тему отвественного отношения к животным.

Как известно, в стране запущен национальный электронный сервис Tanba, который в режиме реального времени собирает и аккумулирует информацию о зарегистрированных животных. заявлено. Начато даже обучение сотрудников государственных и частных ветеринарных клиник по работе с базой данных Tanba. Однако эксперты, в том числе официальные, пока не спешат считать этот реестр полноценным.

"Cколько в стране животных, никто не скажет, потому что идёт регистрациия в базе Tanba. По её данным в республике зарегистрировано где-то 234 тысячи животных, из них 169 тысяч — это собаки, остальные — кошки. Это примерно от 10 до 15 процентов от всех собак и кошек в республике, но никто не знает сколько их", — отмечает руководитель Центра прогнозного социально-экономического анализа и статистического института парламентаризма Аскар Бектенов.

В чём ключевая проблема неисполнения Закона "об ответственном обращении с животными"? Правда ли, что причиной всему является саботаж? Каков масштаб проблемы? О каком количестве бродячих животных на самом деле идёт речь? И правда ли, что местным госорганам, то есть, акиматам на местах выгодно, чтобы закон не исполнялся, так как это позволяет бесконтрольно тратить на решение этой проблемы бюджетные средства?

Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в свежем выпуске программы.