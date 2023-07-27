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ortcom.kz Сегодня, 17:09
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Сегодня, 17:09
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Фото: ortcom.kz

От военных билетов хотят отказаться в Казахстане

Граждане, не прошедшие воинскую службу, будут освобождены от необходимости получения военных билетов в Казахстане. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

"Статус "военнообязанного" будет указан в "личном кабинете". Это позволит экономить бюджетные средства на изготовление военных билетов, а также снизить коррупционные риски", - заявил Ахмедиев об инициативе Минобороны. 

Кроме того, постановка и снятие граждан с воинского учёта при перемене места жительства внутри страны будет осуществляется автоматически по адресу регистраци. Это освободит граждан от необходимости обращаться в военкоматы.

"Эти инициативы технически реализованы, сейчас ведутся работы по приведению в соответствие с законодательством", - сказал спикер на пресс-конференции.

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Сегодня, 17:09
196
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