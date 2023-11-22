От системности в реализации этих задач зависит качество жизни миллионов казахстанцев – эксперт о предвыборной программе Токаева

Председатель РОО "Республиканское объединение уйгуров" Акимжан Арупов заявил, что в своей предвыборной программе Касым-Жомарт Токаев предложил новые "правила игры" в экономике, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей предвыборной программе предложил "новые правила игры" в экономике, главными из которых стали: демонополизация, открытая конкуренция, снижение роли государства в экономике , борьба с "серыми финансовыми зонами" и развитие МСБ", - написал Акимжан Арупов в социальной сети.

Спикер отметил, что выработка мер по демонополизации экономики должна способствовать устойчивому развитию малого и среднего бизнеса, а также ограничить влияние олигархических групп. Для комплексного решения вопроса был выбран институциональный подход: на правительственном уровне образована Комиссия по демонополизации экономики.

"По результатам целой серии заседаний, были приняты около 200 конкретных решений в сферах телекоммуникаций, связи, строительства, транспорта, железнодорожной инфраструктуры и энергетики. Параллельно, велась борьба со злостными нарушителям-монополистами: за 2022 год и за первый квартал 2023 года проведено 96 антимонопольных расследований, а суммы штрафов в бюджет насчитывают миллиарды тенге", - отметил он.

По словам Акимжана Арупова, выстраивается системная работа по снижению доли государства в экономике к 2025 году до 14%.

"Это продиктовано необходимостью формирования условий для стимулирования конкуренции и предпринимательской инициативы. В настоящий момент, уровень государственного участия в экономике снизился уже до 14,2%. В числе следующих мер – передача в конкурентную среду непрофильных активов и приватизация некоторых объектов государственной собственности", - заявил спикер.

Он также отметил, что не менее важным аспектом является снижение уровня теневой экономики до показателя стран ОЭСР – 15% к ВВП в 2025 году.

"Данная мера должна вывести значительные ресурсы в оборот, повысить налогооблагаемую базу и создать новые рабочие места. Пока принятые меры позволили достигнуть уровня теневой экономики 18,78% к ВВП в 2022 году, снизившись по сравнению с 2021 годом на 0,97%. Цифра хоть и не большая в процентном отношении, но за ней стоит большая работа – реализация многослойного плана мероприятий по противодействию теневой экономике, запуск информационных платформ, оптимизация таможенных процедур, создание условий для дальнейшего роста безналичных платежей", - написал Акимжан Арупов.

По его словам, работа по доведению вклада цифровых технологий в экономику до 1% от ВВП страны к 2029 году - задача крайне амбициозная и трудно оцениваемая в динамике.