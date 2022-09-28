От инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в два раза чаще, чем в странах ОЭСР — Токаев

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На заседании Высшего совета по реформам речь также шла о нацпроекте "Модернизация сельского здравоохранения". Президент отметил, что от инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в два раза чаще, чем в странах ОЭСР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Проект "Модернизация сельского здравоохранения" также имеет высокое социальное значение. Ведь речь идет об обеспечении 100 процентов сельского населения качественной первичной медицинской помощью. Это наша обязанность, как государства. Но это лишь самый минимум. Поэтому так важен и второй компонент проекта – строительство многопрофильных больниц, которые позволят сократить время получения квалифицированной помощи при тяжелых заболеваниях и травмах.

Недаром существует правило "золотого часа" — чем скорее доставить пациента до оборудованной больницы, тем выше шанс, что он будет спасён.

Особенно серьёзный эффект мы рассчитываем получить в снижении потерь от болезней системы кровообращения. На них приходится 35 процентов от общей смертности в стране. От инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в два раза чаще, чем в странах ОЭСР. Причём умирает более молодое население. Сеть многопрофильных больниц, оборудованных по последнему слову техники, – это серьезный аргумент и вклад в здоровье нации", — сказал глава государства.

Нацпроект изменит нормативы сети организаций здравоохранения. В сёлах с населением до 50 человек будет работать один медработник. Медпункты организуют в населённых пунктах, где живут от 50 до 500 человек, фельдшерско-акушерские пункты в сёлах с населением от 500 до 1500 человек. Врачебные амбулатории появятся в посёлках, где 1500 до 5000 жителей. Центры ПМСП поселках с населением от 5000 до 30 000 человек.

Запланировано строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), в том числе:

▪️228 новых объектов ПМСП:

- 123 медицинских пунктов,

- 77 фельдшерско-акушерских пунктов,

- 28 врачебных амбулаторий.

▪️427 взамен действующих объектов ПМСП:

- 130 медицинских пунктов,

- 165 фельдшерско-акушерских пунктов,

- 132 врачебных амбулаторий.

За 2022-2024 годы будет подготовлено 16 570 медсестёр и 17 585 фельдшеров. В медицинских вузах запланирована ежегодная подготовка свыше 2200 врачей общей практики.

"Все задачи по нацпроектам должны решаться быстро, без волокиты, вневедомственных разборок и перекидывания ответственности. Главное — достичь конкретно поставленных результатов. Для этого нужна реально действующая система мониторинга за реализацией проектов. Предлагаю одобрить данные проекты, при этом поручив правительству:

— утвердить постановлением правительства указанные нацпроекты и иные необходимые нормативные акты до конца ноября текущего года;

— до конца года определить перечень дополнительных нацпроектов, которые будут разработаны в аналогичном новом формате", — сказал Касым-Жомарт Токаев.