"От домов остались только стены" — репортаж из пострадавших от огня посёлков Костанайской области

Фото: Рената Актаева

Из-за лесного пожара сотни сельчан в Костанайской области остались без крыши над головой и потеряли всё свое хозяйство. Корреспондент Baigenews.kz побывал на месте событий и своими глазами увидел, как справляются с трагедией местные жители.

Поселок Аманкарагай — раньше живописное место, окруженное сосновым бором, — сейчас напоминает одно сплошное пожарище. Огонь пришёл в населенный пункт из леса, горящие шишки разлетались в разные стороны и превращались в снаряды с огнем.

Житель Аманкарагая Александр Клименко разбирает завалы своего дома. Он недавно провёл сюда газ и воду и даже не успел воспользоваться коммунальными благами.

"Дом только сносить. Разве тут что восстановишь? Восемь лет здесь прожил, столько было планов. Маму перевез в соседний дом. А вот теперь её жилье полностью разрушено. Хорошо, что её в момент пожара не было здесь, иначе могла быть трагедия. Я сам едва успел выбежать из дома, даже зимние вещи не взял", — говорит мужчина.

О том, что пожар вспыхнул неожиданно и был стремительным, говорят и трупы домашних животных. Полностью разрушен дом лесника близ села Казанбасы, погибли несколько голов КРС.

В Аулиекольский район стянуты все силы МЧС, МВД и министерства обороны. Они помогают не только в тушении строений, но и в разборе завалов.

Пенсионерка София Головач не отходит от спасателей, которые расчищают подвал ее дома, превратившегося в руины. Она потеряла сына, не знает о его местонахождении ничего.

"Когда началась эвакуация, сын отправил меня к племяннику, а сам сказал, что останется. Он не верил, что будет пожар. Потом я ему звонила, он сообщил, что выходит из дома, но больше на мои последующие звонки не отвечал", — плачет женщина.

Пострадавших от пожара разместили в эвакуационных пунктах. Люди признаются, что вещи собирали за считанные минуты, такой силы был пожар.

Жительница Аманкарагая Ульзана Бабаева с тремя детьми выскочила на улицу, в чём была. Говорит, была такая паника, что даже вещи для грудничка собрать не успела.

"Хорошо, что в эвакуационном пункте нас кормят и помогают средствами гигиены. Я ничего не взяла с собой, вытащила на руках младшего ребенка. Было очень страшно, от моего дома только стены остались. Куда теперь пойти? Как дальше жить?" — сокрушается женщина.

Житель села Лесное Фаруаз Абдрахманов говорит, что в их местности обстановка была стабильной. Когда начал гореть поблизости лес, на помощь пришли пожарные части и подключились вертолеты.

"Мы на своем веку много пожаров видели. Но они все мелкие были. Сначала паники не было, потому что не понимали масштаба катастрофы, думали, всё обойдется. Ребятам пожарным сложно было тушить, потому что ветер сильный был, с порывами резкими", — рассказывает Фаруаз Абдрахманов.

В райцентре Аулиеколь развернули штаб приема гуманитарной помощи. Волонтёры говорят, что в одежде сейчас переизбыток — неравнодушные баулами отправляют вещи.

Сейчас остро нужна канцелярия, предметы гигиены, продукты питания. Любой пострадавший может прийти в пункт и взять продуктовый набор и выбрать предметы первой необходимости и одежду.

"Только за вчерашний день мы приняли более сотни грузовых и легковых машин. Поступает как централизованная помощь со всех уголков области и страны, так и частная. Нам главное закрыть потребность в продуктах питания, чтобы те, кто пострадал в огне, ни в чем не нуждались. А вот одежду пока не принимаем, её очень много", — говорит координатор пункта приема гуманитарной помощи Жазира Жаппасова.

Для погорельцев построят новый микрорайон в селе Аулиеколь. Сегодня здесь начали расчищать площадку для будущих домов. Они будут типовые, не менее 100 квадратов на каждого владельца. Аким Костанайской области пообещал, что к строениям подведут сразу газ и воду.

Автор фото: Рената Актаева