От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби

Фото: Mirror

62-летняя Беттина Дорфманн из Германии называет себя "главным экспертом по Барби", передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Мirror.

Немка собрала коллекцию из более чем 18 500 кукол и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

У женщины есть модели разных годов, начиная с 1960-х годов и заканчивая современными.

Первая кукла у Беттины появилась в 11 лет: она ее получила в подарок когда сломала ногу.