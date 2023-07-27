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  • От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби
Mirror Сегодня, 09:20
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Сегодня, 09:20
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Фото: Mirror

От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби

62-летняя Беттина Дорфманн из Германии называет себя "главным экспертом по Барби", передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Мirror.

Немка собрала коллекцию из более чем 18 500 кукол и попала в Книгу рекордов Гиннесса.   

У женщины есть модели разных годов, начиная с 1960-х годов и заканчивая современными.

Первая кукла у Беттины появилась в 11 лет: она ее получила в подарок когда сломала ногу. 

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Сегодня, 09:20
180
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