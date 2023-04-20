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скриншот с видео Вчера, 23:54
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Вчера, 23:54
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Фото: скриншот с видео

Осуждённые вывели из строя 135 камер видеонаблюдения в Шымкенте

В Шымкенте осуждённые вывели из строя камеры видеонаблюдения в колонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.kz.

"10 апреля в учреждении максимальной безопасности №53 осуждённые, скрыв свои лица под шапками и тканевой материей, используя подручные предметы, умышленно вывели из строя 135 камер сплошного видеонаблюдения. По подозрению в причастности к данному факту на сегодняшний день в отношении 34 осуждённых возбуждено уголовное дело", — указывается в сообщении. 

Другие подробности происшествия не приводятся.

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Вчера, 23:54
70
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