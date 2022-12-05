Осуждённые в Казахстане смогут учиться в вузе и копить на жильё

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В Северо-Казахстанской области осуждённые смогут получить высшее образование и копить на жильё, передаёт BaigeNews.kz.

Работа по организации дистанционного обучения и открытия депозита для осуждённых проводится впервые в нашей стране. Об этом на встрече с осуждёнными и сотрудниками учреждения №48 и женской колонии сообщил врио начальника Департамента уголовно-исполнительной системы Берик Билялов.

"На данный момент прорабатывается вопрос о заключении меморандума с управлением образования области при содействии местных университетов. Для обучения планируется установить для осужденных новые компьютеры. Кроме того, осужденные смогут теперь открыть депозит в банке для накопления первоначального взноса на жильё. В рамках заключения меморандума с "Отбасы банком" осуждённые получат возможность переводить заработанные денежные средства с лицевого счёта на счёт депозита, написав заявление", - рассказал он.

По словам Билялова, это поможет осуждённым после освобождения приобрести жильё, что положительно повлиет на их адапатацию и предотвращение повторных преступлений.