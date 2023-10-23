Осуждены виновные в хищении при строительстве коттеджного городка в Талдыкоргане

Прокуроры выявили и расследовали уголовное дело по факту хищения при строительстве объекта.

Поводом для инициирования проверки послужили неоднократные публикация в СМИ о недостроенных домах.

"В рамках расследования уголовного дела подрядчик полностью возместил нанесённый ущерб, в том числе на собственные средства построил 36 домов. 30 сентября ключи от 25 домов местным исполнительным органом уже выданы многодетным семьям. В ближайшее время планируется выдача ещё 11 домов", - сообщили в прокуратуре.

Приговором суда руководитель подрядной организации, заказчики в лице должностных лиц ГУ "Отдел строительства Талдыкоргана" признаны виновными по части 4 статьи 189 и части 4 статьи 361 УК РК, осуждены к различным видам наказания. Работники компании, осуществлявшей технадзор за строительством признаны виновными по части 1 статьи 280 УК РК и освобождены от наказания в связи с применением к ним закона об амнистии.

Приговор не вступил в законную силу.