Осуждены виновные в хищении при строительстве коттеджного городка в Талдыкоргане
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В суде Талдыкоргана состоялся приговор в отношении виновных по факту нарушений при строительстве коттеджного городка "Береке", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Прокуроры выявили и расследовали уголовное дело по факту хищения при строительстве объекта.
Поводом для инициирования проверки послужили неоднократные публикация в СМИ о недостроенных домах.
"В рамках расследования уголовного дела подрядчик полностью возместил нанесённый ущерб, в том числе на собственные средства построил 36 домов. 30 сентября ключи от 25 домов местным исполнительным органом уже выданы многодетным семьям. В ближайшее время планируется выдача ещё 11 домов", - сообщили в прокуратуре.
Приговором суда руководитель подрядной организации, заказчики в лице должностных лиц ГУ "Отдел строительства Талдыкоргана" признаны виновными по части 4 статьи 189 и части 4 статьи 361 УК РК, осуждены к различным видам наказания. Работники компании, осуществлявшей технадзор за строительством признаны виновными по части 1 статьи 280 УК РК и освобождены от наказания в связи с применением к ним закона об амнистии.
Приговор не вступил в законную силу.
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