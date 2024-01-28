Осужденная за убийство семи младенцев медсестра получила ключи от собственной камеры

Британской медсестре Люси Летби, попавшей в тюрьму за убийство семерых новорожденных, выдали ключи от её собственной камеры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dailymail.

Источник в тюрьме, где Люси отбывает наказание, описывает быт женщины, как жизнь в уютном отеле с одним только недостатком — её окружают преступники.

Пять месяцев назад бывшую медсестру приговорили к пожизненному заключению без шансов на условно-досрочное освобождение за убийство семи младенцев и попытку убить еще шестерых.

Наличие ключа от своей камеры означает, что 34-летняя Летби может запереться от сокамерников, если почувствует угрозу с их стороны. Считается, что ключи вручаются обитателям тюрьмы Бронзфилд категории А в качестве награды за хорошее поведение.

Такое решение возмутило скорбящих родителей убитых малышей.

"Мы думали, что они выбросили ключ, а теперь мы узнаем, что у нее есть свой собственный", - сказал один из родителей The Sunday People.

Тюремный инсайдер рассказал газете, что VIP-расположение означает, что Летби может общаться, если захочет, но также может иметь уединение, если захочет.

Ранее Летби была переведена в HMP Bronzefield из тюрьмы Лоу Ньютон в графстве Дарем.

Это произошло после того, как детоубийца Летби, по сообщениям, "подружилась в тюрьме" с двумя другими убийцами, пока ее держали под стражей до суда в августе.

Говорили, что Летби сблизилась с Мишель Смит, женщиной, убившей собственного 42-дневного ребенка, и Шоной Хоар, которая помогла убить 16-летнюю школьницу Бекки Уоттс.

Источник сообщил The Mirror, что троица убийц вместе играли в настольные игры и сидели друг с другом, когда дело доходило до еды.