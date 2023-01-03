Оставаться дома в непогоду призывают водителей в Казахстане

Фото: golos-naroda.kz

В стране бушует непогода: снег, метель, плохая видимость, гололед. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях – сильный ветер до 30 метров в секунду, передаёт BaigeNews.kz. На территории Жамбылской области также наблюдается резкое ухудшение погодных условий, в области сильный снегопад, плохая видимость, гололед и сильный ветер до 50 метров в секунду.

В некоторых регионах из-за плохих погодных условий закрываются трассы областного и республиканского значения.

Заторы из-за метели и нулевой видимости наблюдаются на трассах Жамбылской области.

Как сообщают в ДЧС Жамбылской области, на перевале Шакпак в Жуалынском районе из-за закрытия участка автодороги республиканского значения Алматы-Термез-Ташкент с 574 по 587 километр силами ДЧС (10 сотрудников и три единицы техники) проводится патрулирование для оказания помощи водителям и пассажирам.

"В ходе патрулирования из застрявших в снегу легковых автомашин спасено 110 человек, из них 37 детей. Все доставлены в ближайший пункт обогрева, находящийся в школе №29 имени М. Жумабаева. Всем оказана психологическая помощь, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

В патрулировании на трассах задействовано 61 человек и 27 единицы техники. Это 18 сотрудников ДЧС, 28 работников "Казахавтодор", шесть полицейских и 9 работников местных исполнительных органов.

По данным Жамбылского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол", к зимнему периоду на проблемных трассах региона подготовлено пять тепловых пунктов, пять производственных баз и 58 единиц техники.

В Жетысуской области на дороге Капал-Талдыкорган автомобиль застрял в снегу. Выбраться из сугроба помогли патрульные - отбуксировали авто на очищенный участок трассы.

В Костанайской области так же закрыты несколько трасс республиканского и областного значения. В областном департаменте по ЧС сообщили, что вдоль трасс круглосуточно работают почти три десятка пунктов обогрева. А все силы и средства приведены в повышенную готовность.

Так, ДЧС г.Костанай эвакуировали астанчанина, у которого сломался автомобиль и он оказался в снежном плену.

"Первого января 2023 года житель г.Астаны на автомобиле марки "Шевроле Нексия" при помощи навигатора направлялся в г. Актобе. Двигаясь по проселочной дороге между с. Дружба по направлению с. Свободное, автомобиль сломался и оказалась в снежном плену. Убедившись, что автомобиль не заводится, гражданин пошел по степи на горящий фонарь и дошел до зимовки Карабатыр, в которой находился охранник.Вскоре к месту вызова выехали сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда г. Житикары на вездеходе "Ямал" и пожарной части №18 с. Камысты. Они эвакуировали астанчанина с полевой бригады в с. Алтынсарино. Автомобиль из-за поломки остался между с. Свободным и с. Дружба. Аким сельского округа круга предоставила пункт обогрева в гостинном доме ТОО Алтынсарино, в котором организовали ночлег", - говорится в сообщении.

А в Туркестанской области за минувшие сутки из снежного плена спасли 27 человек. Там выпал обильный снег, нулевая видимость на дорогах и сильный ветер.

"3 января 2023 года на пульт 112 поступило сообщение о том, что 7 легковых автомобилей застряли в снегу в 7 км от села Коксаек Толебийского района. Спасателями отбуксировано 7 автомобилей, спасено 14 человек, в том числе 4 детей, находившихся в автомобиле и доставлено в пожарный пост № 16 села Коксаек. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательной операции были задействованы 10 сотрудников и 1 единица техники ДЧС Туркестанской области, 8 сотрудников и 2 единицы техники ДВД Туркестанской области", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Туркестанской области.

МЧС республики просят граждан следить за изменениями погоды, не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности.