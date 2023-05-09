Останки 14 незахороненных солдат Второй мировой войны вернули в Казахстан

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Общественное объединение "ATAMNYN AMANATY" ("Завет предков") ведёт свою работу уже пятый год. Целью организации является поиск казахстанских солдат, пропавших без вести во время Второй Мировой войны. За это время волонтёрам удалось найти останки 14 незахороненных солдат и доставить их на Родину при поддержке госорганов. О том, как проходят поиски военных Казахстана за рубежом и трогательных историях воссоединения с потомками в интервью с корреспондентом BaigeNews.kz рассказала родолог Алия Сагимбаева.

- Расскажите о специфике своей работы. Как проходит процесс поиска пропавших солдат?

- Чаще всего мы проводим архивный, документальный поиск. Ещё одним направлением нашей работы является уточнение места захоронения, потому что на сайтах, посвящённых теме войны, часто указываются первичные захоронения. А это чаще всего братские могилы, которые были сделаны ещё во время войны. Но, так как на территории Украины, Беларуси и России некоторые посёлки перестают существовать, и происходит перезахоронение останков в районные центры. Поэтому очень важно определить, не было ли вторичного захоронения. И третье направление поиска – уточнение боевого пути. Заявки могут подавать даже потомки тех солдат, которые вернулись с войны, для уточнения информации о том, где именно их деды воевали. Четвёртое направление нашей деятельности называется обратный поиск.

С тех пор, как мы стали юридической организацией, началось сотрудничество с посольствами европейских стран и стран СНГ, в которых шли сражения во время Второй Мировой войны. Тогда нам начали передавать очень большие списки с информацией о захоронении казахстанских бойцов. Поэтому перед нами стоит задача найти их потомков, чтобы рассказать им о том, где захоронены их предки.

- Что вдохновило организаторов на создание этого объединения?

- Идейным вдохновителем и организатором проекта является Кусаинов Майдан Камекович, он является профессором ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва. Он уже более сорока лет занимается поисковой работой. Он также является командиром поискового отряда "Мемориальная зона" при университете. В основном, все поисковики – это волонтёры, и по стране их много. Поэтому у нас с Майданом Камековичем появилась идея собрать всех единомышленников, придать деятельности юридическую форму и создать общественное объединение "ATAMNYN AMANATY".

- Почему так важно продолжать поиски даже спустя много лет после их пропажи?

- Консультируя людей в качестве родолога и психолога я заметила одну общую тенденцию. У всех обратившихся одна и та же поведенческая модель – они всё ещё ждут своих отцов с войны. Они до сих пор ищут своих предков. Я каждый раз плачу, когда к нам обращаются бабушки или дедушки и просят найти их родителей. Те из них, кто ушёл из жизни, передают эту волю своим детям, и тогда уже молодые люди обращаются к нам за помощью в поиске дедов и прадедов. Это история рода, и знать её очень важно.

В советское время было негласное убеждение, что, если солдат пропал без вести, значит он предатель. И потомки их стыдились. Я до сих пор помню историю мужчины, который искал своего отца, которого нам удалось найти. Тогда сын пришёл к нам в офис и со слезами на глазах рассказал, как учитель не пустила его на детский утренник, потому что его отец пропал без вести и считался предателем Родины. Она сказала ему: "Детям предателей нет места на советской ёлке". И таких историй очень много. Долгое время многие дети боялись искать отцов и вообще об этом говорить. Поэтому эту тему в обществе надо поднимать.

- С какими трудностями вам приходилось сталкиваться при поисках солдат?

- У нас в Казахстане есть поисковые отряды, которые выезжают в весенний и летний период на места сражений и производят полевые работы. К нам поступают заявки, которые мы обрабатываем. Наши поисковики днём и ночью занимаются архивной деятельностью. Это не так просто, как кажется. Особенно, если дело касается тюркских фамилий, которые во время войны беспощадно коверкали, писали так, как услышали. Примеров много, так Василия могли на самом деле звать Бейсембай, а Джумадилова могли записать как Дундуманова. Поэтому мы обычно просим заявителей указывать, где был призван, и как тот населённый пункт назывался в тот момент, а также имена и фамилии родственников. Часто бывает, когда мы определяем личность солдата по имени его жены, которое он указывал в документах.

- Сколько человек работают в вашей команде?

- Помимо основной команды из пяти человек у нас есть координаторы и волонтёры в областных центрах Шымкент, Кокшетау, Уральск, Атырау, Актобе и село Уржар Абайской области. Они занимаются обратным поиском. В нашей организации по всему Казахстану состоит примерно 100 человек. И мы не делим заявителей на своих и чужих, к нам поступают заявки с России, Кавказа, Узбекистана, Кыргызстана и Бурятии.

- Как происходит поиск солдат, которых на войне не удалось похоронить?

- После боя, когда нужно было идти дальше на Запад, не всех солдат успевали достойно похоронить, и просто засыпали землёй. Поэтому в России, Украине и Беларуси уже много лет ведутся раскопки в лесах, болотах. Иногда на костях находят солдатские медальоны, где указаны фамилия и имя солдата, и откуда он призван. За этот период к нам обратились поисковые отряды Украины и России, в результате чего были подняты 14 непохороненных казахстанцев. После мы начали вести поиск их потомков. Иногда найти их удаётся в течение суток, иногда это занимает 1–2 месяца. Как правило, мы спрашиваем у родственников солдат о том, хотят ли они похоронить останки на Родине. Все найденные нами солдаты были перевезены в Казахстан и похоронены как положено на родной земле. Здесь хочется большую благодарность за поддержку выразить министерству обороны, министерству иностранных дел, казахстанским посольствам в Украине и России. Эти ведомства содействуют нам в транспортировке останков солдат, здесь их встречает торжественный караул.

- Часто ли к вам обращаются за помощью? Много заявок было получено за весь период?

- Мы приближаемся к периоду, когда звонков станет много. Обычно люди начинают искать своих родных в апреле-мае в преддверии Дня победы. Для кого-то это праздник, но лично для меня это день памяти и скорби. Это я поняла, когда глубже погрузилась в эту тему. Раньше я относилась к этому не так, ведь мой дед вернулся. Но столкнувшись лицом к лицу с трагическими историями людей, я переосмыслила своё отношение к 9 мая.

- Поделитесь планами организации на ближайшее будущее.

- Работа будет продолжаться дальше. Мы с командой дали себе слово, что будем до последнего вздоха заниматься поисками. 271 тысяча пропавших без вести казахстанских солдат, и мы постараемся найти каждого, восстановить память о них и вернуть семье на Родину. Они все герои для нас, и сделать это – значит выполнить долг перед ними.



Кроме того, мы хотим однажды воплотить в реальность нашу мечту – разбить огромные парки в городах Казахстана, посадить там 271 тысячу деревьев как символ памяти о пропавших без вести солдатах. Тогда родственники смогут приходить туда и ухаживать за деревьями. У нас уже даже есть проект парка, но поддержки у нас пока нет. Мы также хотели бы установить в Астане мемориал – могилу неизвестного солдата. На эту мысль нас натолкнул случай, когда за рубежом подняли из земли останки двух солдат. На одном из них был смертный медальон, он был из села Коргалжын в Акмолинской области. Личность второго установить не удалось. Поисковики из Украины определили по ДНК, что кости принадлежат азиату. Мы быстро нашли дочь солдата, чья фамилия была нам известна. По архивам мы узнали, что на войну с ним ушло ещё несколько односельчан. Его дочери было уже больше восьмидесяти лет, она сказала нам, что папу даже не помнит, потому что ей было всего два года, когда он ушёл на войну. Мы сообщили ей, что там найдены останки двоих – её отца и неизвестного солдата, однако он, скорее всего, тоже казах. Она попросила, чтобы на Родину доставили останки обоих солдат и рядом со своим дедом за свой счёт она похоронила его. Поэтому установка в одном из городов могилы неизвестного солдата будет данью уважения героям нашей земли, которые пропали без вести.