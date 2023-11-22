Останки 10 человек нашли на месте бывшего ресторана в Москве

В центре Москвы обнаружили останки как минимум 10 человек. Страшную находку сделали строители, когда разбирали одно из старых зданий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Буквально на человеческих останках долгое время располагался ресторан "Гранатовый сад". В этом году его решили снести. И как раз во время ремонтных работ на глубине 3,5 метра и были найдены фрагменты скелетов.

Кто были эти люди и почему оказались погребены в подвале, сейчас устанавливают эксперты судебного морга. Строительные работы на месте будущей элитной высотки пришлось прервать.



Специалисты, которые забрали останки на экспертизу, уже сообщили – смерть людей могла наступить несколько десятков лет назад. Есть и детали, которые говорят о том, что, возможно, она не носила криминального характера.

"Обнаружены костные останки не менее 11 людей, при осмотре которых каких-либо повреждений, имеющих прижизненный характер, не установлено", – заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Есть предположение, что захоронение было сделано в военное время. Здесь могла находиться братская могила.