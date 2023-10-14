Остались без урожая: поможет ли карагандинским аграриям государство

Нашествие сайгаков и затяжные дожди. Карагандинские аграрии жалуются на низкий урожай в этом году. Многие фермеры терпят убытки и просят у государства поддержки. Какую помощь окажут сельхозникам, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

В Карагандинской области в трех районах 13 сельских округов пострадали от нашествия сайгаков. Дикие животные растоптали 38,4 тысячи гектара полей 36 крестьянских хозяйств. Основной урон понесли фермеры Нуринского, Абайского и Осакаровского районов. Чтобы посчитать ущерб от нашествия, была создана специальная рабочая группа.

"От нашествия сайгаков в Нуринском районе пострадали 23 крестьянских хозяйства и восемь сельских округов: в Абайском районе 11 КХ трёх сельских округов и в Осакаровском районе поля двух КХ в двух селах. Так как сайгаки охраняются государством, в случаях их нашествия, мы подаем заявку в Охотзоопром, и совместно с их специалистами выезжаем на выгонку животных с полей. Главы крестьянских хозяйств выезжают на автомобилях на поля, чтобы распугать диких животных. Крестьянское хозяйство "Кайнар" для спасения своих угодий построили ограждения вдоль полей. Это значительно сократило нашествие на посевы. Аграрий вышли к нам с просьбой о помощи. Крестьянские хозяйства просят профинансировать частично затраты на строительство ограждений. Данный вопрос рассматривается государством, но пока он в работе", — сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Карагандинской области Сырым Бошпанов.

В управлении сельского хозяйства сообщили, что точная сумма ущерба еще не ясна. Так как не все крестьянские хозяйства предоставили информацию.

Что касается плохих погодных условий, то дожди и крупный град в сентябре существенно повлияли на качество урожая. Главы крестьянских хозяйств сетуют на то, что пшеница на сегодняшний день из-за влажности прорастает прямо на колосьях.

"Мы понимаем, что наши потери 100% не смогут компенсировать. Если посчитать наши убытки, выходят огромные суммы. Крестьянские хозяйства понесли колоссальные убытки. К примеру, наше хозяйство терпит убытки на 60% по зерну. Недавно заместитель акима области объезжал поля и своими глазами увидел ситуацию. И специалисты управления сельского хозяйства признают, что качество зерна очень низкая. Для сравнения — если товарная пшеница на рынке стоит 140 тенге, нашу мы сможем максимум за 60 тенге продать", — говорит директор ТОО "Астра Агро LTD" Амангельды Мукашев.

Чтобы хоть как-то поддержать аграриев, со стороны государства ведутся переговоры по поводу отсрочки кредитов, которые выплачивают фермеры.

"Будем договариваться с банками, чтобы они в следующем году позволили кредитоваться этим сельхозникам. Для выяснения ущерба крестьянских хозяйств была создана рабочая группа. Данная группа сейчас проводит индивидуальную работу по каждому хозяйству, чтобы выяснить уровень ущерба, достаточен ли запас семян на следующий год, какого качество собранный урожай", — добавил Сырым Бошпанов.

Еще один важный вопрос — объём необходимого запаса семян на следующий год. Сейчас управление сельского хозяйства ведет работу по подсчёту запаса. Обычно каждое крестьянское хозяйство готовит необходимый объём зерна для посева на следующий год. Но так как погодные условия, мягко говоря, подвели аграриев, на сегодняшний день встаёт вопрос о запасе на следующий год. Из-за высокой влажности, собранный урожай не подходит для семян. А высушенное зерно, как правило, не пригодно для посева.

На сегодняшний день в фонд запаса семян собрано 25 тысяч тонн зерна. В прошлом году запас составлял 106 тысяч тонн. Судя по этим цифрам, пока что наблюдается явный дефицит. Но есть надежда, что до конца уборочной кампании удастся собрать необходимый запас.

Сейчас крестьянские хозяйства пытаются максимально использовать время для сборки урожая. В благоприятные дни сборка проводится очень активно. Даже в пасмурную погоду комбайны хоть на час выходят на работу. Обычно работы начинаются с 12 часов дня. Так как до этого времени на колосьях собирается утренняя роса, это тоже влияет на влажность урожая. И завершают работу ближе к 17:00. Потому что после пяти вечера снова поднимается влажность. Если производить сбор, не учитывая такие нюансы, качество урожая значительно может упасть.

По словам руководства управления сельского хозяйства Карагандинской области, в регионе собрано 66% урожая. При средней урожайности 6,5 центнеров с гектара намолочено 422 тысячи тонн зерна.

Учитывая ситуацию с урожаем, у жителей области возникает вопрос о запасе и цене на муку. На что в управлении сельского хозяйства ответили следующее:

"В рамках стабилизации цен на СЗПТ основным производителям хлеба (ТОО "Караганды - Нан") и муки (ТОО "Карагандинский мелькомбинат") по "оборотной схеме" выданы займы (на общую сумму 724 млн тенге) для осуществления поставок в торговую сеть социального хлеба, рожек и муки 1 сорта по сниженным фиксированным ценам. В торговых точках хлеб, поставляемый по оборотной схеме, реализуется по розничной цене 90 тенге/булка, рожки — по 245 тенге/кг, а мука 1 сорта — по 154 тенге/кг. Кроме этого, между МСХ РК, АО "Продкорпорация" и акиматом Карагандинской области подписан меморандум о мерах по стабилизации цен на социальный хлеб из муки пшеничной 1 сорта, муку 1 сорта. Согласно меморандуму, будет обеспечена поставка порядка 6000 тонн продовольственного зерна пшеницы из ресурсов продкорпорации мукомольным организациям для производства муки 1 сорта по цене 90 тысяч тенге за тонну".

На сегодняшний день в уборке задействовано 2 095 зерноуборочных комбайнов. Еще свыше 3000 единиц техники будут участвовать в вывозке зерна из-под комбайнов. Также в регионе имеются емкости для хранения зерна на более миллиона тонн зерна.

Только вопрос в том, сможет ли область заполнить эти ёмкости в этом году.