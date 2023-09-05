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"Остались без света": Жалобами после ливня атакуют акимат жители Петропавловска

Сегодня, 04:30
АВТОР
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Анна Мирская Сегодня, 04:30
Сегодня, 04:30
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Фото: Анна Мирская

Последствия сильного ливня третьи сутки устраняют в Петропавловске, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

За считанные часы в городе выпало полторы месячных нормы осадков. В воде оказались дворы и подъезды. Жители атаковали акимат жалобами – в колл-центр поступило больше 150 обращений. В одной из многоэтажек хлынувшая через крышу вода затопила проводку. Это спровоцировало возгорание в электрощитке подъезда. Пожара в квартирах удалось избежать. Но жильцы почти на сутки остались без света.

"Раза два, наверное: первый раз – выстрел, потом второй вообще сильно, волной. И все, и пропал свет у нас в подъезде из-за воды вот этой. Если бы вовремя оказали нам помощь, этого бы не случилось. Посоветовали куда-то обратиться или что. Ждали пожарную, там милиция к нам приезжала. Обещали приехать помочь, а никто не пришел, ничего", рассказывает горожанка Людмила Божко.  

Настоящую беду принес ливень в новый микрорайон Жас Оркен. На одной из магистралей, где никак не могут закончить ремонт ливневки, из канализационных люков хлынули фонтаны. Огромные лужи взялись откачивать, но скромных сил троих рабочих и одного насоса оказалось недостаточно.

"Из-за реконструкции дороги делаем вынос сетей и строим новую ливневку. У нас ливневка уже завершена где-то на 80%, но она не подключена к основной магистрали, не подключена. То есть, условно говоря, на Горького ливневки не работают, и они стояли все в автономном режиме. Соответственно, они переполнялись, набиралась вода и выбрасывалась уже через люки", - говорит аким Петропавловска Серик Мухамедиев.  

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