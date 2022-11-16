Основными загрязнителями воздуха в Карагандинской области являются АМТ и "Казахмыс" - Брекешев

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Министр экологии Сериккали Брекешев назвал основных загрязнителей в Карагандинской области, передает BaigeNews.kz. Он провел встречу с населением в городе Темиртау.

"Согласно анализу, на область приходится порядка 23% или 583 тысяч тонн от общего объема выбросов страны (2,5 миллионов тонн – 2021 год). При этом, 36% выбросов области приходится на город Темиртау. Основными загрязнителями можно назвать АО "АрселорМиттал Темиртау" и предприятия ТОО "Корпорация Казахмыс", - сказал министр.

Также глава ведомства озвучил основные экологические проблемы региона, такие как: загрязнение атмосферного воздуха промышленными предприятиями, устаревшие канализационно-очистные сооружения, несовершенная система управления отходами, загрязнение реки Нура ртутью и недостаточность озеленения.

"В рамках национального проекта "Жасыл Казахстан" в Карагандинской области на трех крупных предприятиях в течение пяти лет предусмотрено сокращение выбросов на 20%. В стальном департаменте "АрселорМиттал Темиртау" к 2025 году предусматривается снизить выбросы по лимитам на 60% (с 370 тысяч тонн до 149 тысяч тонн), на Балхашском медеплавильным заводом Казахмыс на 44% (с 55,6 до 31,1 тысяч тонн), по ТОО "Караганда Энергоцентр" на 10% (с 39 до 35 тысяч тонн)", - сообщил Брекешев.

По его словам, "АрселорМиттал Темиртау" уже провел реконструкцию газоотводящего тракта зоны спекания агломашины № 5 и капитальный ремонт электрофильтров некоторых котлоагрегатов (№ 5, 6) ТЭЦ-2. Также ведутся работы по реконструкции пылеочистного оборудования и реконструкции электрофильтра в цехе обжига известняка, с установкой приборов автоматического мониторинга.

"В ходе недавней проверки, по исполнению Дорожной карты по комплексному решению экопроблем, Департаментом экологии выявлены грубые нарушения экологического законодательства. В частности, это превышение предельно-допустимых выбросов, неэффективная работа очистных сооружений, отсутствие разрешений и др. Предварительная сумма штрафов составляет 5,8 миллиарда тенге, сейчас материалы направлены в суд для принятия решения", - сообщил глава Минэкологии.

Брекешев заявил, что вопрос снижения выбросов на "АрселорМиттале" является приоритетным и ведомство будет отстаивать позицию по максимальному сокращению выбросов, а также необходимости замены технологического оборудования, использованию наилучших доступных технологий. По вопросам управления отходами было сказано, что вызывает тревогу количество несанкционированных свалок, количество которых растет из-за отсутствия узаконенных полигонов ТБО. Из имеющихся 168 объектов размещения ТБО, лишь 25% соответствуют экологическим и санитарным требованиям.

Для решения данных вопросов, в соответствии с планом мероприятий по охране окружающей среды, в период 2024-2025 годы планируется строительство шести новых полигонов ТБО, за счет областного бюджета (города Абай, Балхаш, Каркаралинск, сёла Ботакара, Агадырь и Нура).

Министр также рекомендовал акимату предпринять меры по улучшению состояния полигонов ТБО и надлежащему их обустройству. При этом активно вовлекать субъекты малого и среднего бизнеса в сферу сбора, сортировки и переработки коммунальных отходов с информированием население о ситуации по управлению коммунальными отходами в регионе.