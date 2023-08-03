Основные причины детской смертности в Казахстане назвали эксперты

Каждую вторую детскую смерть в Казахстане можно предотвратить. Такое мнение озвучили в комитете по охране прав детей министерства просвещения. По информации уполномоченного органа, почти половина случаев гибели несовершеннолетних казахстанцев вызвана внешними причинами. Чаще всего дети погибают в результате ДТП, суицидов, утопления, выпадения из окон, пожаров, отравлений. Между тем, в стране не снижается и количество преступлений против детей и подростков. Ужасает статистика тяжких и особо тяжких преступлений. А по итогам этого полугодия, наблюдается их общий рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает BaigeNews.kz.

Информационные сообщения о гибели детей отечественные СМИ публикуют практически ежедневно. Казахстан на протяжении нескольких лет остаётся страной с высоким коэффициентом младенческой и детской смертности. Эти показатели ежегодно высчитывает Бюро национальной статистики. Как правило, данные свидетельствуют о социально-экономическом развитии и благополучии страны. А ещё об уровне здравоохранения. Количество умерших за год детей в возрасте до пяти лет соотносят с тысячей родившихся малышей. Этот показатель и называют коэффициентом детской смертности.

Как отмечает демограф и эксперт Института экономических исследований Шынар Пазылбеккызы, значение коэффициентов не показывает стабильного снижения или роста в течение последних пяти лет.

"К примеру, в период с 2017 по 2021 годы коэффициент детской смертности у нас был на уровне 9,4-10,7 на 1000 родившихся. В европейских или некоторых азиатских государствах он не достигает 5,0. Это на тысячу родившихся детей. В этих странах ниже и показатель младенческой смертности", - рассказывает эксперт.

По мнению Шынар Пазылбеккызы, снижать эти коэффициенты нужно повышая уровень здравоохранения в Казахстане.

"Нужно не только модернизировать, но и строить новые детские больницы, более качественно готовить кадры. При этом акиматы должны постоянно мониторить и держать на контроле этот вопрос. Знать чётко потребность своего региона в кадрах", - говорит Шынар Пазылбеккызы.

Немаловажно повышать и грамотность казахстанцев в вопросах планирования беременности. А, самое главное, отмечает эксперт, на государственном уровне нужно принять меры по безопасности детей дома, и в образовательных учреждениях.

В комитете по охране прав детей Минпросвещения РК проанализировали, что почти половина детских летальных исходов связана с внешними причинами. Как констатируют в ведомстве, их можно было предотвратить.

"В ряде причин детской смертности наибольшую долю занимают внешние причины - 43%. Почти половина детей от общего показателя умирают в результате ДТП, суицидов, утопления, выпадения из окон, пожаров, отравления лекарствами и бытовой химией и другими, и, соответственно, почти каждую вторую детскую смертность в Казахстане можно избежать", - констатирует уполномоченный орган.

В комитете также сообщили, что коэффициент детской смертности в возрасте до 17 лет по итогам 2022 года увеличился. И сразу с 10,1 в 2021 году до 18,7 в 2022 году.

"В 2022 году смертность детей в возрасте до 17 лет от отдельных причин составила 2 167 человек, что представляет собой рост показателя по сравнению с предыдущим годом", - прокомментировали в ведомстве.

В комитете также добавили: снижение показателя детской смертности - прерогатива Минздрава. В ведомстве Ажар Гиният отписались, что для снижения младенческой и детской смертности предпринимают немало усилий. Например, работают над проектом Концепции по развитию службы охраны здоровья матери и ребёнка на 2024-2030 годы. В этом документе и прописаны меры, которые могут помочь снизить детскую и младенческую смертность.

В профильном министерстве также планируют пересмотреть тарифы на оказание медпомощи детям. При этом чиновники порекомендовали обратиться в Бюро нацстатистики за данными о болезнях и причинах смерти несовершеннолетних казахстанцев.

К слову, в комитете по охране прав детей все же назвали самые частые болезни, из-за которых умирают дети. Это болезни органов дыхания, некоторые инфекционные и паразитарные заболевания, а также болезни системы кровообращения.

Получить больше информации о преступлениях против несовершеннолетних оказалось не так просто. В МВД отказались даже предоставить статистику преступлений.

Данные мы нашли на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры. Из отчёта следует, что за 6 месяцев прошлого года в стране было совершено больше преступлений против детей и подростков. И почти половина из них - это тяжкие и особо тяжкие. За первое полугодие этого года в Казахстане уже зарегистрировано свыше 1 200 преступлений против несовершеннолетних. Если быть точнее, то с начала года в Казахстане совершено на 158 преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост обращений по преступлениям против детей отмечает и руководитель общественного фонда по поддержки пострадавших от насилия НеМолчи.kz Дина Тансари. Она планирует оцифровать все поступающие к ним обращения, чтобы вести собственную статистику.

"Сейчас мы разрабатываем специальную программу, которая будет учитывать все звонки. Кто, откуда позвонил, с какого региона, какого возраста, по какому вопросу. Это все будет квалифицироваться. Я думаю, что к концу года мы дадим какую-то статистику. Но не за весь год, а за несколько месяцев. Года два тому назад, к нам по вопросам насилия над детьми поступало одно, два обращения в неделю. А, например, недавно в один день я получила шесть обращений по педофилии. И плюс еще по буллингу в отношении детей. То есть сейчас идет рост обращений именно по случаям, связанным с детьми", - отмечает Дина Тансари.

Рост обращений она связывает отчасти с тем, что люди перестали молчать о насилии. Но руководитель фонда не исключает и тот факт, что в стране растёт количество таких преступлений.

"В чём-то связываю это с тем, что, действительно, идёт рост насилия над детьми. Потому что высокий уровень безнаказанности. В прошлом году было убито пять детей за пять месяцев, в этом году зафиксировано уже 11 убийств. И это очень серьезный показатель, практически вдвое больше. Это не латентное преступление, которое можно скрыть. Представьте, что происходит с латентными преступлениями? Насилие растет, еще и молодеет, преступниками становятся совсем маленькие дети", - недоумевает глава фонда.

Дина Тансари рассказывает, как над семилетним ребёнком издевались в течение года десятилетние и одиннадцатилетние мальчики.

"Это происходило практически целый год. Очень жестокие дети использовали методы пыток, связывали его, издевались. Пугает рост насилия девочек над девочками. Нас захлестнула волна детского буллинга и драк. Конечно, высокий уровень преступности в отношении детей. Поэтому я считаю, государственная политика провальная в этих вопросах", - говорит правозащитница.

Чтобы изменить ситуацию, продолжает Дина Тансари, нужен системный подход. В первую очередь, необходимо обучать детей навыкам безопасности. Более того, их нужно научить уважать свои и чужие личные границы. Прививать всё это важно уже с первого класса.

"Нет рецепта или способа, чтобы защитить детей, нужна большая комплексная работа всего правительства. За безопасность детей должны отвечать все. Проблемы семьи должны быть на первом месте. А сейчас все декларативно, законы не работают, а грантовые проекты по "Бақытты отбасы" и прочие, я считаю провальными. Потому что это посреднические услуги", - высказывается руководитель фонда НеМолчи.kz.

Между тем, в стране набирает обороты петиция за ужесточение наказания для насильников. Пока же в Казахстане не разработаны чёткие алгоритмы, как помогать детям – жертвам насилия. И детям, которые сами стали насильниками.

Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева сообщила, что пока не готова поделиться своим видением, как можно изменить ситуацию в лучшую сторону. Пост детского омбудсмена она заняла лишь около двух месяцев назад. На своей странице в соцсети Закиева опубликовала данные о том, что каждый день в стране совершается 6 преступлений в отношении детей.

"В 70 % случаев это последствия во время не оказанной помощи и профилактики. Работа в основном ведётся только с последствиями. И в этих случаях трагедии можно было бы предотвратить", - отметила уполномоченный по правам ребёнка.

Позже представитель Динары Закиевой направил нам общую информацию о планах детского омбудсмена. В информации указывается, что показатель детской смертности в Казахстане снизился на полтора процента. А в стране планируют разработать законопроект по обеспечению безопасности детей. Пакет своих предложений Динара Закиева обещает направить в парламент осенью. К слову, в стране предлагают запустить единую государственную службу доверия по аналогии службы 911 в США. Власти рассчитывают, что это будет анонимный телефон доверия помощи детям, женщинам и семьям.