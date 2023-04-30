Основатель Казахского ханства Жанибек мог быть похоронен в Акмолинской области — учёные

Коргалжынский район, где много сакральных памятников, притягивает археологов снова и снова. Результатом проекта по исследованию мавзолея, расположенного у озера Жанибек — Шалкар, стала гипотеза о том, что именно здесь может быть захоронен один из основателей Казахского ханства — Жанибек. Подробнее о находках и ДНК-экспертизах в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал археолог, доктор PhD Айбар Касенали.

Коргалжынский район Акмолинской области. Здесь немало старинных памятников, в том числе древней и средневековой эпох. В сокровищнице мавзолеев — Батыгай, Каныкей и более поздний Алыптомар. Много лет назад, во всяком случае так свидетельствуют официальные источники, охотники в двадцати километрах западнее от села Коргалжын обнаружили останки разрушенного мазара. Их взор привлекли обожжённые кирпичи, покрытые резным узором и зелёно-голубой глазурью.

Впоследствии археологи этот памятник истории исследовали в два этапа. Первый — в 2009-2010 годах. Экспедиция под руководством директора Научно-исследовательского института археологии им. К Акишева Марал Хабдуллиной обнаружила те самые кирпичи бирюзового цвета. Уже тогда учёные выдвинули версию, что это памятник эпохи Средневековья, имеющий прямое отношение к одному из основателей Казахского ханства — Жанибеку. Мавзолей назвали "Жанибек — Шалкар", потому что расположен он у одноимённого озера.

Таким образом, предположение о том, что речь идёт именно о правнуке хана Уруса, который правил в Золотой Орде, Жанибеке, озвучено ещё на первом этапе раскопок.

"После этого, кстати, были найдены картографические материалы, где этот мавзолей отмечен как могила Жанибека. В пользу такой гипотезы – и местная топонимика, к примеру, озёра Султангельды, Хангельды. Её можно рассматривать как косвенное подтверждение научной версии", — отметил в интервью археолог, доктор PhD Айбар Касенали.

В пользу данной гипотезы и покрытые глазурью узоры на кирпичах, которые "расшифровываются" как идея вечной страны — "Мәңгілік-Ел". Детально рассмотреть их можно в Акмолинском областном историко-краеведческом и Национальном музее Республики Казахстан.

Фото e-history.kz

"Также найдены прямоугольные и фигурные плитки, украшенные растительным и геометрическим орнаментом. Они синхронны узорам, которые были на флаге Казахского ханства", — дополнила преподаватель истории Инара Кусаинова.

Аналогичные символы — на найденных монетах.

Историки отмечают "кочевой" склад ума при выборе места для ставки/мавзолея – на вершине сопки, открывающей широкую панораму степи и противоположного берега озера.

Исследования прервались по банальной причине – не было денег. И продолжились спустя десять лет, на этот раз руководителем проекта выступил археолог, постдокторант Международного университета "Астана" Айбар Касенали. Учёный занимается изучением памятников раннего железного века, эпохи бронзы и средневековья. Экспедицию инициировал Акмолинский областной историко-краеведческий музей при поддержке главы региона Ермека Маржикпаева.

"В 2020 году мы расчистили старое место, обнаружили несколько погребений, в том числе два более позднего времени и четыре как раз-таки эпохи средневековья. Есть очень интересное парное погребение с нумизматической коллекцией – 13 монет. По ним учёные Казахстана и зарубежья провели исследования. Датировку, то есть работу по определению возраста, выполнили в Великобритании – Queen's University of Belfast, там есть специальная лаборатория, где применяют метод радиоуглеродного датирования. Это метод точного определения возраста памятника. По найденным антропологическим материалам также провели исследования, далее генетические экспертизы – в шведском городе Уппсала", – рассказал Айбар Ерланулы.

Так чисто казахстанский, казалось бы, проект приобрёл международные масштабы.

"Генетический анализ проводился по четырём образцам, два из них сразу "отпали" – по полу и хронологии. А вот оставшиеся два подтверждают отношение к казахской средневековой аристократии. Тем не менее, подчеркну, что любые исследования прямо подтвердить, что там захоронен основатель Казахского ханства, не могут. Но косвенно – возможно. Как минимум – что сакральный объект возведён в честь человека с таким именем", – аккуратно отметил археолог.

Он добавил, что в настоящее время его материалы находятся на стадии публикации в научных журналах – только после этого можно будет предоставить информацию о результатах генетических исследований более широкому сообществу.

Таким образом, на сегодня есть две версии, первая – о том, что здесь захоронен хан Жанибек. Вторая – том, что здесь воздвигли культово-ритуальное сооружение в честь основателя Казахского ханства, без погребения. Тем более, что у казахов эта традиция сильна, даже сегодня.

По мнению А. Касенали, есть острая необходимость в проведении безотлагательных мер по консервации и реставрации мавзолея, а также благоустройству территории сакрального объекта.

"Памятник был раскопан, а дальнейшие работы по его реконструкции, благоустройству не проводятся. Наша часть работ завершена, мы обнаружили материалы и исследовали их. А на останках мавзолея провели временную консервацию. Но далее он продолжает подвергаться природному воздействию – дождей, ветра, снега. И если Вы сейчас отправитесь в Коргалжыно, то увидите невесёлую картину. Этим должны заниматься те органы, в чьей это зоне ответственности – будь то акиматы или отделы культуры…", – считает Айбар Касенали.

При этом археолог подчеркнул, что понятие реконструкции не нужно понимать слишком буквально, строя новое здание и не оставляя от дыхания истории и следа.

"Так произошло с мавзолеем Бытыгай. Реконструкцию лучше делать на другом месте – чтобы сохранить сам памятник таким, каким он дошёл до наших дней", – заключил учёный.

Отметим, в Коргалжынском районе и в этом году планируются археологические исследования под руководством Айбара Касенали, но уже по линии финансирования Министерства культуры и спорта в рамках проекта "Средневековое историко-культурное наследие Сарыарки". Его инициировал Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок". Учёные предполагают открыть новые страницы канувшей вглубь веков истории Золотой Орды и Казахского ханства…

Инара Кусаинова рассказала подробней о других сакральных памятниках Коргалжынского района. Так, мавзолей Бытыгай, о котором шла речь выше, расположен на левом берегу реки Нура, впадающей в Коргалжынское озеро.

"Здесь когда-то находились очаги цивилизации – города Бытыгай и Татыгай. К сожалению, до нас дошла лишь их малая часть. В своё время Бытыгай был ставкой Тауке хана. Также в этом краю располагались городища Сулу там, Сырлы там, Хан суйек, Бозок и другие. Бозок был одним из центров Великого Шёлкового пути и – сегодня ни для кого не секрет – прадедушкой столицы нашей родины. Располагался в пяти километрах западнее Астаны, в долине реки Ишим", – напомнила Инара Кусаинова.

Мазар Альптомар – архитектурный памятник начала 20 века. Представляет собой шестиметровое здание – круглое, со сферическим куполом. Аксакалы проводят параллель с мастером Альптомаром.

"В других источниках говорится, что это сооружение воздвигли по инициативе бая Куспека на могиле его старшего сына Балтабая. Построил этот мазар мастер по имени Алип", – дополнила собеседница.

С мазаром Каныкей связана легенда о юной храброй девушке-стрелке Каныкей. Она погибла во время нашествия джунгар. Девушку-батыра похоронили с почестями, а на месте погребения воздвигли надгробие из красного кирпича.

Редакция BaigeNews.kz будет следить на результатом научных исследований.

Фото предоставили герои