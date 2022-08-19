Оснований для пессимистических прогнозов в отношении сотрудничества с Россией нет — Токаев

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В Сочи в ходе приветственной речи Касым-Жомарт Токаев отметил, что удовлетворён тем, как развивается сотрудничество двух стран, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Борт№1.

"Нас объединяет общая граница, самая протяжённая в мире сухопутная граница. Кстати, делимитированная полностью граница. Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет. Я как президент намерен придать дополнительную динамику нашему сотрудничеству", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также выразил надежду, что Владимир Путин примет участие в саммите стран СНГ, который пройдет в октябре в Казахстане. Наша страна в этом году председательствует в СНГ.