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  • 18 Апреля, 13:26
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ОСИ и КСК: почему на самом деле отозвали реформу по ликвидации КСК

Сегодня, 12:24
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ОСИ и КСК: почему на самом деле отозвали реформу по ликвидации КСК Сегодня, 12:24
Сегодня, 12:24
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В очередном выпуске программы "Даю слово" на BaigeNews.kz разбираемся к чему привела масштабная реформа ЖКХ в Казахстане. Есть ли положительный эффект от ОСИ и почему КСК до сих пор живы.

 

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