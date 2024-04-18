ОСИ и КСК: почему на самом деле отозвали реформу по ликвидации КСК
Сегодня, 12:24
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Сегодня, 12:24Сегодня, 12:24
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В очередном выпуске программы "Даю слово" на BaigeNews.kz разбираемся к чему привела масштабная реформа ЖКХ в Казахстане. Есть ли положительный эффект от ОСИ и почему КСК до сих пор живы.
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