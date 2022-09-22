Ошибка навигации: Учёные выясняют, почему 230 китов выбросились на берег в Тасмании

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В Индийском океане более 200 китов выбросились на берег. Массовое самоубийство гигантов зафиксировано в Тасмании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на TheGuardian.

В Тасмании 230 китов оказались на берегу сразу в двух местах. Речь идёт о гавани Маккуори на западном побережье, располагающегося рядом с городом Страхан и острове Кинг. Отмечается, что информация подтверждена официальными структурами, однако подробности случившегося пока не известны.

Представитель организации Southwest Expeditions Сэм Геррити в интервью изданию сообщил, что некоторые киты ещё живы, и их пытаются спасти. Предположительно, выбросившиеся особи являются гриндами. Сейчас дороги к месту происшествия временно закрыты.

Сообщения о массовых самоубийствах китов и дельфинов поступают каждый год из разных концов земного шара. Млекопитающие выбрасываются стаями на берег, где часто просто погибают. Тасмания данную статистику пополняет ежегодно в сентябре. 21 сентября 2021 года на её мелководье оказалось более 450 млекопитающих, более 300 из которых погибли.

Почему эти умные китообразные выбрасываются на мель, до сих точно никто не может точно сказать. Однако существует несколько версий самоубийств, одна из которых шумовое загрязнение океана, которое травмирует органы слуха и эхолокации.