Опубликованы контакты комиссий по оценке ущерба от паводков в регионах РК
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В населённых пунктах восьми областей Казахстана работают специальные комиссии по оценке и возмещению материального ущерба гражданам, пострадавшим от паводков, передаёт BaigeNews.kz.
Заявления принимают в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской И Улытауской областях.
В Карагандинской области работа комиссии по оценке ущерба граждан уже завершена.
Казахстанцы, чьё имущество пострадало в результате паводка, согласно алгоритму, могут в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС обратиться с заявлением о возмещении материального ущерба.
Пострадавшие могут рассчитывать на государственную поддержку в виде материальной помощи, жилищного обеспечения, мер социальной защиты. Кроме того, им предоставляются отсрочки по кредитам. Также предусмотрена компенсация ущерба МСБ, фермерам и владельцам павших сельскохозяйственных животных.
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