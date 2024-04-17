Опубликованы контакты комиссий по оценке ущерба от паводков в регионах РК

В населённых пунктах восьми областей Казахстана работают специальные комиссии по оценке и возмещению материального ущерба гражданам, пострадавшим от паводков, передаёт BaigeNews.kz.

Заявления принимают в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской И Улытауской областях.

В Карагандинской области работа комиссии по оценке ущерба граждан уже завершена.

Казахстанцы, чьё имущество пострадало в результате паводка, согласно алгоритму, могут в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС обратиться с заявлением о возмещении материального ущерба.

Пострадавшие могут рассчитывать на государственную поддержку в виде материальной помощи, жилищного обеспечения, мер социальной защиты. Кроме того, им предоставляются отсрочки по кредитам. Также предусмотрена компенсация ущерба МСБ, фермерам и владельцам павших сельскохозяйственных животных.