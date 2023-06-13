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pixabay.com/libellule789 Сегодня, 22:27
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Сегодня, 22:27
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Фото: pixabay.com/libellule789

Опубликована шкала перевода баллов IELTS и TOEFL в баллы ЕНТ

Опубликована шкала перевода баллов IELTS и TOEFL. По правилам приёма в вузы Казахстана абитуриенты, имеющие международные сертификаты, могут конвертировать свои результаты в баллы ЕНТ по предмету "Английский язык", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования.

"Ранее абитуриенты могли конвертировать баллы IELTS только свыше 6.0 в 45 баллов по "Английскому языку". Однако оставались дети, у которых были сертификаты IELTS с баллами ниже. Учитывая мнения выпускников и экспертов, в этом году принято решение переводить результаты IELTS 5.5. и 5.0 баллов в 41 и 37 баллов ЕНТ соответственно. То же самое с результатами сертификата TOEFL. Думаю, данное нововведение положительно скажется на общих результатах тестируемых, выбравших "Английский язык" своим профильным предметом", - отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.

Конвертация международных сертификатов осуществляется приёмными комиссиями вузов при подаче заявления на конкурс по присуждению образовательных грантов или зачислении на обучение на платной основе.

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Сегодня, 22:27
142
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