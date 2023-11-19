Опубликован самый красочный снимок Вселенной

Европейское космическое агентство (ESA) использовало снимки, полученные одновременно с телескопов "Уэбб" и "Хаббл", чтобы увидеть MACS0416 — обширное скопление галактик. По словам агентства, получилось одно из самых полных и красочных изображений Вселенной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на hi-tech.mail.ru.

Невероятного качества удалось достичь после объединения снимков в видимом и инфракрасном свете. Эксперты сообщают, что поодиночке "Уэбб" и "Хаббл" не смогли бы показать столько деталей и цветов.

Скопление MACS0416 представляет собой пару сталкивающихся скоплений галактик, которые в конечном итоге объединятся, чтобы сформировать еще большее скопление. Расстояние до них составляет около 4,3 миллиарда световых лет.

Чтобы получить изображение самые короткие длины волн света были обозначены синим цветом, самые длинные волны — красным, а промежуточные — зеленым. Широкий диапазон длин волн, от 0,4 до 5 микрон, дает особенно яркий ландшафт галактик.

Цвета галактик помогают ученым понять, как далеко они находятся от Земли. Так, самые синие галактики находятся близко и отличаются интенсивным звездообразованием. Желтые и красные галактики находятся дальше. Чем теплее оттенок галактики, тем больше в них содержится космической пыли. Некоторые галактики также кажутся очень красными, потому что они содержат большое количество космической пыли, которая имеет тенденцию поглощать более голубые цвета звездного света.