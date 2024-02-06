Опубликован полный состав нового правительства Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Кабмин возглавил Олжас Бектенов. Его заместителями стали Роман Скляр, Галымжан Койшыбаев, Мурат Нуртлеу, Тамара Дуйсенова, Серик Жумангарин, Нурлан Байбазаров.

Министром иностранных дел РК переназначен Мурат Нуртлеу.

Министром национальной экономики РК стал Нурлан Байбазаров.

Министром обороны переназначен Руслан Жаксылыков, министром внутренних дел - Ержан Саденов, министром юстиции - Азамат Ескараев, министром энергетики - Алмасадам Саткалиев, министром сельского хозяйства - Айдарбек Сапаров, министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Багдат Мусин, министром просвещения - Гани Бейсембаев, министром экологии и природных ресурсов - Ерлан Нысанбаев, министром науки и высшего образования - Нурбек Саясат, министром водных ресурсов и ирригации - Нуржан Нуржигитов, министром культуры иl информации - Аида Балаева, министром туризма и спорта - Ермек Маржикпаев, министром транспорта - Марат Карабаев, министром труда и социальной защиты населения - Светлана Жакупова.

Министром финансов РК назначен Мади Такиев.

Министром здравоохранения РК - Акмарал Альназарова.

Министром по чрезвычайным ситуациям РК - Чингис Аринов.

Министром промышленности и строительства переназначен Канат Шарлапаев, министром торговли и интеграции РК - Арман Шаккалиев.