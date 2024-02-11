Операция по снижению веса улучшают работу мозга у пациентов
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Операции по снижению веса могут улучшить общие когнитивные способности человека примерно в половине случаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на TASS.
Европейские медики проследили за влиянием хирургических процедур по снижению веса на способности людей с лишним весом и обнаружили, что эти меры привели к значительному улучшению памяти и умения логически мыслить у почти половины пациентов. Выводы ученых были опубликованы в научной статье в журнале JAMA Network Open.
К такому выводу пришла группа европейских медиков под руководством профессора Радбудского университета (Нидерланды) Аманды Килиан при наблюдениях за состоянием здоровья 130 жителей Европы, страдавших от самых тяжелых форм ожирения и прошедших процедуру гастрошунтирования для избавления от лишнего веса и сопутствующих заболеваний, таких как диабет второго типа.
Ученые обнаружили, что гастрошунтирование значительным образом, на 20% и более процентов, улучшило способности около половины добровольцев. Эти позитивные изменения сопровождались увеличением толщины коры в височных долях их мозга, улучшением кровообращения в сосудах мозга, а также снижением частоты развития воспалений в его тканях.
В дополнение к этому многим пациентам удалось избавиться от хронической депрессии и других нарушений настроения и поведения.
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