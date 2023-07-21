- Контролёра колонии наказали за жестокое обращение с осуждённым в Павлодарской области 18:54 74
- Часть районов Алматы осталась без света из-за непогоды 18:31 171
- Стало известно время начала матчей казахстанских клубов во втором раунде еврокубков 18:21 202
- Две тонны прекурсоров и 22 кг “синтетики”: нарколабораторию ликвидировали в Астане 18:06 241
- Деревья упали на автомобили в Алматы из-за сильного ветра 17:40 308
- Операторов проверят после их сообщений о росте тарифов на свои услуги 17:26 281
- Подсменка и старые здания: школы в Павлодаре десятилетиями не видели ремонта 17:25 254
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 17:09 249
- Чиновники оставили без воды жителей Жамбылской области 16:59 289
- Какой будет погода на выходных в Казахстане 16:47 293
- Узнать за 5 минут: Почему возникает аномальная жара в Казахстане? 16:36 320
- Ремонт к учебному году могут не успеть завершить в 35 школах Казахстана 16:35 242
- Природный пожар в Карагандинской области локализован 16:20 288
- 1,5 млн за бычка: заводчики элитного мясного скота в Казахстане просят помощи 16:05 1329
- В 2023 году в Астане завершат строительство более 30 долгостроев 15:50 311
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 15:38 412
- Tesla отзывает около 16 тысяч электромобилей 14:50 355
- Крупный схрон боеприпасов и оружия обнаружили в Шу 14:35 367
- Фестиваль "Футбол жолы" отправляется в тур по Казахстану 14:09 373
- Скончался легендарный первостроитель канала "Иртыш-Караганда" 14:05 358
- Гражданин Китая закурил на борту самолета 13:45 376
- В Актюбинской области ввели карантин после нападения лисы на ребенка 13:25 347
- Соблюдение недропользователями условий контрактов проверит МИИР РК 13:05 370
- Племянник олигарха Патоха Шадиева приговорен к 1,5 годам лишения свободы 12:50 392
- 50 новых пассажирских вагонов введут в эксплуатацию до конца года 12:35 422
- Реконструкция аэропорта в Урджаре завершена 12:15 375
- В Актобе собаку привязали к дереву и бросили 11:55 443
- Сектор автомобилестроения в Казахстане бьёт рекорды 11:40 480
- 44-летний сельчанин в СКО угрожал спрыгнуть с водонапорной башни 11:20 437
- Депутаты стали больше поднимать острые проблемы: Токаев принял спикера мажилиса 11:00 416
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 10:35 554
- В Алматы разворотные съезды по Аль-Фараби закроют до 22 июля 10:19 456
- Kia Corporation предложат рекомендации по развитию производства запчастей в Казахстане 10:02 449
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 09:45 565
- Stories стали доступны в Telegram 09:30 398
- Центр приема граждан заработал в Астане 09:15 496
- Родившегося с пневмонией младенца спасли неонатологи Алматы 07:54 496
- Артиллеристский снаряд нашли в селе ЗКО 07:20 482
- В Туркестанской области женщины перекрыли дорогу и требовали выдать им убийцу 5-летней девочки 06:37 674
- Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Чехии 05:09 582
- Что известно о матери, повесившейся на глазах у детей в Алматы 04:43 1717
- Власти Павлодара ради экологии планируют отказаться от салютов 03:26 1367
- Новые случаи кори фиксируют у детей в Мангистау 02:12 702
- Непотребства в автобусе: полиция Караганды устанавливает личность извращенца 01:45 846
- Экспертизу по факту гибели рудненских близнецов проводят в России 00:30 816
- В вузах Кыргызстана планируют запустить курс самообороны для девушек 20.07.2023 558
- Расходы на королевскую семью сократили в Великобритании 20.07.2023 783
- Какой будет погода в регионах Казахстана 21 июля 20.07.2023 621
- 45 домов сдадут в Жамбылской области до конца 2023 года 20.07.2023 577
- Изменения в правила прохождения техосмотра внесли в Казахстане 20.07.2023 708
- Более шести килограммов наркотиков изъяли у жителя Кокшетау 20.07.2023 590
- Менее 50% казахстанцев довольны качеством жизни 20.07.2023 598
- Незаконный вывоз нефтепродуктов из Казахстана пресёк КНБ 20.07.2023 876
- Движение на одной из улиц полностью перекроют в Астане 20.07.2023 504
- Елена Рыбакина установила новый рекорд 20.07.2023 712
- Манты с гашишем пытались доставить в СИЗО Астаны 20.07.2023 668
- QazaqGaz готовится к транзиту российского газа в Узбекистан 20.07.2023 560
- Это стоит знать: Как в Казахстане открыть ИП и стать индивидуальным предпринимателем 20.07.2023 722
- Пожар тушат на отвесных скалах в ВКО 20.07.2023 560
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 7810
- Крупная авария на теплосетях в Караганде: фонтан забил из трубы у городской мечети 20.07.2023 648
- 22 школы построят в Алматы в рамках нацпроекта "Комфортная школа" 20.07.2023 595
- 185 тысяч школьников охвачены всеми видами летнего отдыха в Астане 20.07.2023 635
- ЦА стала более привлекательной, и главную скрипку в ней играет Казахстан – политолог 20.07.2023 650
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 590
- Почти 40 процентов засеянных сельхозкультурами площадей в плохом состоянии 20.07.2023 593
- Сборная Казахстана по футболу узнала место в обновлённом рейтинге FIFA 20.07.2023 678
- Школьник разработал виртуальный 3D тур для изучения истории права казахского народа 20.07.2023 746
- Нападение на водителя "скорой" попало на видео в Туркестанской области 20.07.2023 723
- Женщина связала и увела ребёнка в селе в Алматинской области 20.07.2023 764
- Металлургия, технологии и космос: какие перспективы открыл визит президента в Саудовскую Аравию 20.07.2023 699
- Завершается капитальный ремонт путепровода на большой кольцевой дороге в Астане 20.07.2023 547
- Убытки несут хозяйства в Кызылординской области из-за нехватки поливной воды 20.07.2023 2180
- Объем поставок дорожного битума из России в РК увеличен в три раза 20.07.2023 572
- Федерация альпинизма Алматы опровергла информацию о переименовании пика Нурсултан 20.07.2023 619
- Женщина покончила с собой в Алматы на глазах у детей 20.07.2023 2217
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 1910
- В Хромтау пьяный мужчина выстрелил в прохожего 20.07.2023 649
- В Костанае осудили пять человек за продажу поддельных долларов 20.07.2023 593
- При регистрации номера в Казахстане будут фиксировать лицо абонента 20.07.2023 667
- LOADING...
Операторов проверят после их сообщений о росте тарифов на свои услуги
АЗРК начало разбирательство в отношении мобильных операторов.
Агентство по защите и развитию конкуренции начало разбирательство в отношении операторов мобильной связи, после того, как они заявили о росте тарифов на свои услуги, передаёт Baigenews.kz.
На днях сразу несколько сотовых операторов предупредили абонентов о повышении цен на услуги связи и интернета.
Activ уведомил об изменении абонентской платы с 8 августа, в Tele2 и Altel рост тарифов связали с экономической ситуацией, а Beeline планируют убрать безлимит на соцсети и видеохостинги.
"Получены жалобы потребителей, на основе которых направлены запросы, проводится мониторинг цен. Но при этом, агентство обоснованность повышения цен может установить только в ходе расследования при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства по установлению монопольно высокой цены", – сообщили в АЗРК
Если повышение тарифов окажется необоснованными, согласно законодательству для операторов предусмотрена административная ответственность.
-
Trend news
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 15:38 408
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 10:35 551
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 09:45 565
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 7744
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 589
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 1891
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1077
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1580
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2062
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1712
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 17839
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 1569
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1445
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2282
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1508
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6452
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2006
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7409
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1588
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2171
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1851
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1899
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 28914
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4070
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1872
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7203
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3190
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2380
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2740
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3003
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2147
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2276
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3068
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6166
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2536
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2089
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5390
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5126
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3508
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3723
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2354
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4019
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3572
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2558
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2460
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2521
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13983
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3125
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2472
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3469
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4377
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3277
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3621
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3033
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3488
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4061
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3640
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3429
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2933
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3938
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2460
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 5149
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3770
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 181135
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2970
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5723
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 6119
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5766
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4589
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3936
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8680
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 3343
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22802
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 4376
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 17919
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 6474
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 12265
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 4157
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 6247
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 4323
-
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 17:09 237
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 831
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 716
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 798
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1342
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1367
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1389
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1649
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1829
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1623
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1886
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2117
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2151
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2219
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2213
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2289
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2449
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2498
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2090
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2540
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2453
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2134
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2427
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2619
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2409
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2312
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2489
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2140
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2867
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2399
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2470
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3370
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2689
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2502
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2598
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2475
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2377
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2227
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2524
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3027
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2653
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2581
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4681
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2779
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3587
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4436
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3006
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3232
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39819
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2754
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3984
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3300
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3076
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4023
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3467
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3433
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3940
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3978
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4215
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4907
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 5851
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4628
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4094
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4104
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3929
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5046
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5961
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5302
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4401
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3836
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4791
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3846
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4177
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4149
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4679
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4773
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4153
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4821
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4941
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6943