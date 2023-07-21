Операторов проверят после их сообщений о росте тарифов на свои услуги

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АЗРК начало разбирательство в отношении мобильных операторов.

Агентство по защите и развитию конкуренции начало разбирательство в отношении операторов мобильной связи, после того, как они заявили о росте тарифов на свои услуги, передаёт Baigenews.kz.

На днях сразу несколько сотовых операторов предупредили абонентов о повышении цен на услуги связи и интернета.

Activ уведомил об изменении абонентской платы с 8 августа, в Tele2 и Altel рост тарифов связали с экономической ситуацией, а Beeline планируют убрать безлимит на соцсети и видеохостинги.

"Получены жалобы потребителей, на основе которых направлены запросы, проводится мониторинг цен. Но при этом, агентство обоснованность повышения цен может установить только в ходе расследования при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства по установлению монопольно высокой цены", – сообщили в АЗРК

Если повышение тарифов окажется необоснованными, согласно законодательству для операторов предусмотрена административная ответственность.