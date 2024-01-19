Опасные забавы: родителей катавшихся на санях детей оштрафовали в Жамбылской области

Авто с прицепленными сзади с санями и несовершеннолетними пассажирами колесило в Каратау. Штраф придётся заплатить не только водителю, но и родителям забавлявшихся детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе вечернего патрулирования на улице Молдагулова полицейские выявили машину ВАЗ 2115, которая передвигалась с прицепленными на буксир санями, в которых находились дети.

Автомобиль с санями создавал опасность не только для себя, но и для других участников дорожного движения. При проверке документов выяснилось, что водитель управлял транспортом, не имея прав. За это на него был составлен административный протокол по части 2 статьи 612 КоАП РК. Нарушитель заплатит штраф в размере 73 840 тенге.

Родители несовершеннолетних, катавшихся на санях, привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов детей по статье 127 КоАП РК и заплатят штраф в размере 36 920 тенге.