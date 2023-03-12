- В СКО растет число людей, изучающих казахский язык 23:15 102
- Опасные развлечения детей на аттракционах напугали жителей Актау 22:52 145
- Правительство Индии выступило против признания однополых браков 22:21 181
- Уговаривали не кусать: видео спасения собаки из колодца поделились пожарные ВКО 21:56 219
- "Казах" сообщил дату следующего боя в UFC 21:22 260
- Митинг, забег и литературный вечер: как проходят встречи с избирателями в Казахстане 20:55 264
- В каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение 20:23 399
- Казахстан завоевал второе золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике 19:44 516
- В одном из районов ЗКО объявили режим ЧС природного характера 19:27 333
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 18:58 487
- Как не стать обманутым дольщиком, объяснил аким Астаны 18:28 343
- Из-за угрозы схода лавин закрыли трассу в ВКО 17:51 355
- 63 граждан Узбекистана эвакуировали актюбинские спасатели 17:19 351
- Подтопление участка дороги на границе с Россией ликвидировали в ЗКО 16:55 357
- Су Ю Джан стала чемпионкой турнира BeeTV 60 Women's в Астане 16:17 579
- Центр охраны плода открылся в перинатальном центре Талдыкоргана 15:41 412
- Жанибеку Алимханулы предложили бой за два титула 15:09 573
- Принятия закона "О банкротстве физических лиц" партия "Ак жол" добивалась 8 лет 14:34 451
- Собирать кроссоверы сразу двух брендов будут на заводе в Алматы 14:12 4498
- Пострадавшие при столкновении поездов проводники обратились к президенту Кыргызстана 13:43 583
- Паводкоопасные места в ВКО проинспектировала комиссия на вертолёте 13:23 566
- Нет школ и магазинов: как выживают жители "вымирающих" сёл на севере Казахстана 13:00 686
- Браконьера крупной партией осетра задержали полицейские в Мангистау 12:24 432
- Инватакси перестало работать в Костанае 11:45 468
- Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро получил антипремию "Золотая малина" 11:16 456
- Пётр Ян проиграл Двалишвили в главном событии турнира UFC 10:39 472
- Беременные мужчины и диагнозы по Google: жители Щучинска массово жалуются на больницу 10:03 5356
- Коронавирусом за сутки заразились 58 казахстанцев 09:48 496
- Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч 09:33 538
- Рыбакина одержала волевую победу на старте "Мастерса" 09:08 521
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 08:49 695
- О возможном ухудшении качества воздуха предупредили жителей двух городов Казахстана 08:17 524
- Песня Димаша прозвучала на американском радио 07:45 705
- Арман Давлетяров стал ведущим телеканала Jibek Joly 06:38 1088
- Семь человек оказались в снежном плену в Иле-Алатауском нацпарке 05:24 543
- Казахстанцам напомнили сроки оплаты налога на транспорт 04:28 697
- Китай с 15 марта возобновит выездной туризм в Казахстан 03:41 769
- Число жертв землетрясения в Турции достигло почти 48 тысяч человек 02:20 608
- Перелив талой воды через дорогу произошёл в ЗКО 01:05 630
- Казахстанцы смогут приобрести подписку YouTube Premium 00:14 706
- Выяснились подробности избиения сотрудника "Казахмыса" 11.03.2023 720
- Тысячи розовых фламинго набираются сил в Мангистау 11.03.2023 781
- Коррупция, медицина и посредники: о чём говорят партийцы с избирателями 11.03.2023 866
- 14-летняя Ариана Гогулина выиграла теннисный турнир в Индии 11.03.2023 694
- Super әже-2023: самую красивую бабушку выбрали в Астане 11.03.2023 721
- "Мы поймали афериста": о новом виде мошенничества предупредили астанчан 11.03.2023 964
- Брат Хабиба брутально задушил легенду ММА в Калифорнии 11.03.2023 785
- Дождь и снег: в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение 11.03.2023 672
- Жители Аксу остались без воды из-за коммунальной аварии 11.03.2023 653
- Милад Карими победил на этапе кубка мира по спортивной гимнастике 11.03.2023 709
- В Атырау спасли провалившуюся под лёд женщину 11.03.2023 716
- Определились финалистки теннисного турнира BeeTV 60 Women's в Астане 11.03.2023 697
- С подтопленных пастбищ Актюбинской области на лодках эвакуируют скот 11.03.2023 660
- ФК "Актобе" отреагировал на слухи об отказе игроков от тренировок 11.03.2023 767
- Крупнейший банк Силиконовой долины обанкротился 11.03.2023 894
- 1100 медработников для сельского здравоохранения подготовят в Казахстане 11.03.2023 743
- Парламент Китая одобрил кандидатуру нового премьера 11.03.2023 741
- Шорт-трекист Денис Никиша вышел в полуфинал чемпионата мира 11.03.2023 685
- Паводки в ЗКО: в зоне возможного подтопления находится 10 сёл 11.03.2023 997
- На стыке Европы и Азии: как развивается туризм на родине Димаша в Актобе 11.03.2023 1159
- Именными часами наградили полицейских за спасение мужчины от суицида в Алматы 11.03.2023 731
- Провалившуюся под лёд собаку спасли в Петропавловске 11.03.2023 667
- Казахстанские ІТ-стартапы поборются за гранты на обучение в Кремниевой долине 11.03.2023 726
- 149 кг карасей незаконно перевозил павлодарец 11.03.2023 772
- Плантацию марихуаны обнаружили полицейские в подвале дома в Алматы 11.03.2023 764
- Темпы роста зарплаты в Алматы остаются ниже среднего показателя по стране 11.03.2023 758
- Египетская авиакомпания запускает рейсы в Шарм-эль-Шейх из Астаны и Алматы 11.03.2023 819
- "Невидимый убийца". Что происходит с заброшенными урановыми рудниками в СКО 11.03.2023 1074
- После трагедии в Турции в Алматы усилят контроль за строительством 11.03.2023 739
- Коронавирусом за сутки заразились 85 казахстанцев 11.03.2023 682
- Студентов эвакуировали из подтопленного общежития в Уральске 11.03.2023 1730
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 12450
- По две тысячи тенге за каждую отловленную собаку предлагают жителям Атырау 11.03.2023 948
- Денис Никиша прорвался в четвертьфинала чемпионата мира по шорт-треку 11.03.2023 833
- Неблагоприятные метеоусловия пообещали в Астане, Алматы и ещё трёх городах 11.03.2023 733
- Школьник разработал интерактивные карты туристических маршрутов Темиртау 11.03.2023 703
- Вспышка оспы овец выявлена на востоке Казахстана 11.03.2023 829
- До 700 тысяч тенге штрафа грозит за ложное банкротство казахстанцам 11.03.2023 671
- Первоклассница обмочилась на уроке из-за строгой учительницы в Рудном 11.03.2023 1307
- "Дерись с Шавкатом": фанаты Рахмонова затерроризировали топ-бойца UFC 11.03.2023 715
Опасные развлечения детей на аттракционах напугали жителей Актау
Неработающие аттракционы в парке "Акбота" в Актау остались без охраны. Дети и подростки свободно играют там, подвергая себя опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
"Сегодня увидели, как на одном из неработающих аттракционах играли подростки. Раскручивают их руками. Не очень понятно, кто вообще следит на сохранностью парка, будут ли проверять аттракционы перед началом сезона. Да и дети тем более могут покалечить друг друга", — заявляет местный житель.
Доступ имеется и к колесу обозрения, куда также самовольно проникли сегодня подростки. Они сели в кабинку и начали ее раскачивать. Затем принялись прыгать на ограждении.
Между тем, в начале марта в городском акимате сообщили, что как только бизнесмены освободят территорию парка "Акбота", его передадут в доверительное управление.
-
Trend news
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 18:58 469
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 08:49 686
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 12178
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 2764
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 1951
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1074
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 1609
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 18960
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 1959
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1436
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1235
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1391
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5418
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 9788
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1583
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 2485
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2115
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14268
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1675
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1536
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1461
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4480
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1836
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3411
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2902
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5187
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 9937
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1961
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2721
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 34839
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1792
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2218
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2801
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2149
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5225
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3110
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2818
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6349
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3259
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2351
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2459
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12856
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2540
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12165
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15444
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2850
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4169
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1886
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7827
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17069
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26054
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4178
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3015
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4250
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2564
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2894
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43240
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2571
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4405
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6146
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11665
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3751
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27894
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4436
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4641
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3220
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5690
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39414
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4245
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2682
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 4044
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3948
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 20291
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4649
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 9054
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38651
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3990
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 4168
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14987
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 9094
-
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 779
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 5375
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 812
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 895
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 863
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1001
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 920
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1446
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1049
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1191
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1875
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1479
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1390
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1985
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1893
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1865
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1691
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2551
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2760
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2440
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3273
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3102
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2498
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2657
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3286
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2568
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3222
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3445
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3349
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3857
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2830
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3144
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3228
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3662
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3574
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4172
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3785
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3507
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3199
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3341
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3702
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4201
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4304
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4425
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4176
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4543
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4922
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4091
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4543
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4009
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3698
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4017
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3995
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4242
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4708
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4750
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3769
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5565
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4292
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4778
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4235
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4659
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4779
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4469
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4080
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3840
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4545
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4512
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4286
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4293
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5137
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4402
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4437
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 4077
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 5364
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4695
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 6428
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4722
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 5192
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5701