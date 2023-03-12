Опасные развлечения детей на аттракционах напугали жителей Актау

Фото: lada.kz

Неработающие аттракционы в парке "Акбота" в Актау остались без охраны. Дети и подростки свободно играют там, подвергая себя опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Сегодня увидели, как на одном из неработающих аттракционах играли подростки. Раскручивают их руками. Не очень понятно, кто вообще следит на сохранностью парка, будут ли проверять аттракционы перед началом сезона. Да и дети тем более могут покалечить друг друга", — заявляет местный житель.

Доступ имеется и к колесу обозрения, куда также самовольно проникли сегодня подростки. Они сели в кабинку и начали ее раскачивать. Затем принялись прыгать на ограждении.

Между тем, в начале марта в городском акимате сообщили, что как только бизнесмены освободят территорию парка "Акбота", его передадут в доверительное управление.