Опасные растения пытались ввезти в Астану

Сотрудники Минсельхоза выявили опасные карантинные растения, которые пытались ввезти в Астану из России и Нидерландов, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе карантинного фитосанитарного контроля на ФКП "Международный аэропорт Астана" госинспекторами по карантину растений пресечён ввоз экспортной подкарантинной продукции - саженцы декоративных цветов в количестве 134 штуки из Российской Федерации без фитосанитарного сертификата. Во втором случае выявлен опасный карантинный объект – западный цветочный трипс на зараженной продукции - хризантемы в количестве 570 штук. Цветы завезли из Королевства Нидерланды", - сообщили в Минсельхозе.

Кроме того, на ФКП "ЖД Астана" в ходе карантинного фитосанитарного контроля в трёх случаях пресечён ввоз семян томатов и перцев, заражённых вирусом коричневой морщинистости плодов.

По всем фактам составлены административные материалы согласно статьи 400 КоАП на общую сумму 404 730 тенге. Зараженная и несертифицированная продукция изъята и сожжена.