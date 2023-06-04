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Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО
В рамках поездки в Восточно-Казахстанскую область заместитель премьер-министра страны Алтай Кульгинов ознакомился с реализацией проектов в здравоохранении, образовании и спорте, а также встретился с жителями региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.
По программе модернизации сельского здравоохранения в стране будет построено свыше 600 объектов: медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Для повышения качества медицинского сервиса на селе 32 межрайонные больницы будут модернизированы и оснащены медицинским оборудованием: КТ, МРТ, ангиографами, УЗИ, рентген-аппаратами.
В Восточно-Казахстанской области планируется построить 36 сельских медицинских объектов, причем акимат готов завершить их до конца года в случае выделения дополнительных средств из республиканского бюджета. В регионе ведется строительство современного многопрофильного центра гематологии.
"Для модернизации онкологической службы страны за счет средств фонда "Қазақстан халқына" планируется оснастить 16 медицинских организаций современными линейными ускорителями и другим оборудованием для лечения онкологических заболеваний. Эти меры значительно повысят уровень онкологической помощи, исчезнет необходимость выезжать на лечение в соседние регионы", — отметил Алтай Кульгинов.
По словам вице-премьера, в здравоохранении, как и в образовании, сохраняется дефицит кадров. Для стимулирования молодых специалистов работать в селе необходимо предоставлять жилье и подъемные средства.
Важным направлением деятельности Правительства совместно с акиматами является реализация поручения Президента по открытию в республике филиалов ведущих мировых вузов.
В Восточно-Казахстанской области при сотрудничестве с Тяньзиньским профессиональным университетом планируется создание "Мастерской им. Лу Бань", для совместной подготовки технических специалистов в сфере автомобильного транспорта с использованием передовых китайских технологий. Международный образовательный проект был презентован заместителю Премьер-Министра во время визита в регион.
Стоит отметить, что в стране в прошлом году уже открыты филиалы Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (РФ) на базе КазНУ им. аль-Фараби, Российского университета нефти и газа им. Губкина на базе Атырауского университета им. С. Утебаева, а также начато стратегическое сотрудничество Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева с американским Университетом Аризона.
Ведётся работа по открытию шести филиалов, в частности, Университета Хериот Ватт (Шотландия) на базе Актюбинского регионального университета им. Жубанова, Сеульского национального университета науки и технологии (Южная Корея) на базе Кызылординского университета им. Коркыт ата, Университета Хаджеттепе в Жетысуском университете им. И. Жансугурова, Университета экономики (Польша) в Университете им. Шакарима, а также консорциума немецких вузов на базе Университета им. Ш. Есенова.
"Сотрудничество с ведущими мировыми вузами повысит конкурентоспособность казахстанских высших учебных заведений, улучшит знания студентов, придаст новый статус совместным дипломам", — подчеркнул Алтай Кульгинов.
Во время поездки в Восточно-Казахстанскую область состоялась встреча заместителя Премьер-Министра с потенциальным участниками программы "Ауыл аманаты".
"Это очень важная программа, которая помогает обеспечить людей на селе занятостью. На ее реализацию в 2023 году из республиканского бюджета предусмотрено 100 млрд тг, что поможет создать более 18 тыс. подсобных хозяйств на селе. В Восточно-Казахстанскую область будет направлено 1,5 млрд тг с планом выдачи 302 микрокредитов и созданием 320 личных хозяйств", — отметил Алтай Кульгинов.
Во время поездки по области вице-премьер ознакомился с работой школы-интерната "Ақ ниет" для детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и речи, а также педиатрического отделения областного Центра матери и ребёнка, где оказывают высокопрофессиональную стационарную медпомощь маленьким пациентам.
Фото: primeminister.kz
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